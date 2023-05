Čtyřdenní pracovní týden v Česku? ‚Změny musí být postupné, ale je to naše budoucnost,‘ míní expert

Tento a příští týden si díky státním svátkům může hodně lidí vyzkoušet, jaké to je pracovat jenom čtyři dny v týdnu. Se zavedením stálého čtyřdenního pracovního týdne už experimentují na mnohých místech Evropy. Podle průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the jungle zveřejněného v březnu by si kratší pracovní týden chtělo v Česku vyzkoušet 70 % lidí. V rozhovoru odpovídá Jan Klusoň ze společnosti Welcome to the Jungle. Rozhovor Praha 16:03 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtyřdenní pracovní týden může zvýšit produktivitu práce, tvrdí expert (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Co čtyřdenní pracovní týden přesně obnáší a pro jaký typ firem je vhodný?

Čtyřdenní pracovní týden se momentálně na trhu práce dá uchopit dvěma způsoby. Jeden způsob je, že lidé stále musí odpracovat 40 hodin týdně, ale mají to „zcuknuté“ do čtyř dnů. Potom mají třídenní víkend. Druhý způsob, kterého jsem větší zastánce, hledá efektivnější cestu, netlačit na těch 40 hodin týdně.

Skutečně pracovat kratší dobu, čtyři dny v týdnu s efektivnějšími nástroji. A mít třídenní víkend, aby si člověk mohl odpočinout.

Co zatím o výhodách a nevýhodách čtyřdenního pracovního týdne ukázaly první zkušenosti a experimenty?

Výhod je spousta. Pozitivně se to projevovalo na Islandu, ve Velké Británii. Teď je testování ve španělské Valencii a většinou výsledky vychází doposud pozitivně. Na druhou stranu to není úplně jednoduché. Do testování se zapojují firmy z technologického sektoru, které už o tom uvažují, které jsou na to částečně připraveny.

Pokud by se to zavedlo okamžitě pro všechny společnosti, přineslo by to spoustu problémů. Jak to zvládáte? Jak to stíháte? Zaměstnanci by byli pod větším stresem. Důležité je se na to dobře připravit, což není úplně jednoduché a nedá se to udělat hned. A není tu nebezpečí, že lidé budou velmi intenzivně pracovat čtyři dny a to možná i na úkor kvality, aby si napracovali den volna navíc?

To právě hrozí. Když se to testovalo u nás na centrále, měli zaměstnanci pocit, že jsou pod velkým stresem a tlakem, že nestíhají plnit plán. Najednou čtyřdenní pracovní týden ztrácí výhody. Proto je důležité, aby zaměstnavatelé a zejména všichni manažeři hledali co nejefektivnější cestu, zvyšovali produktivitu a díky tomu se zvládlo stejné množství práce.

Ve kterých zemích jsou se zaváděním čtyřdenního pracovního týdne nejdál?

Nejdál je pravděpodobně Island, kde už funguje pozitivně delší dobu, má dobré ohlasy. A ve Velké Británii se firmy po testování rozhodly v tom pokračovat. Takže postupně vidíme, že se přidávají další a další země, více a více společností. A osobně věřím, že tento trend ukazuje, že jednou to bude budoucnost práce.

Zkušenosti z Česka Jak je to v Česku? Jsou tady už firmy, které čtyřdenní pracovní týden zavedly?

V Česku se zavedl v několika firmách, jsou to spíše jednotky firem. Nicméně v našem průzkumu se společností Ipsos vycházelo, že dokonce 18 % zaměstnanců má nějaké zkušenosti se čtyřdenním pracovním týdnem. Ať už to zažili v historii anebo to zažívají momentálně, ale už si to mohli vyzkoušet. Ale je to zatím opravdu jenom o nějakých pokusech. Stejně jako když si technologické firmy zaváděli jako první možnost práce z domu, možnost práce odkudkoliv a podobné benefity a flexibilitu. Firmy nastavují trend ve čtyřdenním pracovním týdnu a ukazují cestu, kterou můžeme jít. Ale zatím to jsou pouze jednotky. Belgie zavedla právo být offline a čtyřdenní pracovní týden. Chce lepší balanc se soukromým životem Číst článek Jaké výhody to přináší firmám?

Firmám to dává minimálně to, že mají zaměstnance spokojenější, potažmo i loajálnější. Zároveň podle průzkumů vychází, že jsou zaměstnanci odpočatější, šťastnější, spokojenější a díky tomu následně produktivnější. Nedělají jenom práci, která by se stále opakovala. Dokážou si trochu vydechnout a odpočinout a přináší nové myšlenky a vyšší efektivitu, vyšší produktivitu. Věříte, že čtyřdenní pracovní týden se nakonec ujme? Bude to podobně jako s tím pětidenním?

Je to necelých 55 let, kdy se v Česku pracovalo ještě šest dní v týdnu. V té době bylo relativně nemyslitelné, že by se pracovalo pět dní v týdnu. Myslím si, že teď jsme v podobné době, kdy je umělá inteligence obrovskou revolucí. To nám pomůže být efektivnější a pracovat právě čtyři dny v týdnu. Nebude to hned, bude to ještě nějaké roky trvat, než se to zavede a stane se to standardem, ale postupně se tomu blížíme.