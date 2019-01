Až 25 euro měsíčně za jízdu na kole. Italské město Bari bude lidem platit za omezení aut

Radnice jihoitalského města Bari rozhodla, že bude vyplácet 25 euro měsíčně lidem, kteří během cest do práce vymění automobil za kolo. Platit bude i za jiné cesty než do práce, bude to ale méně. Město chce rovněž přispívat těm, kteří vlastní bicykl nemají a budou si ho chtít pořídit.

Bari 20:25 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít