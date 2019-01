Do práce na kole v zimě? Cyklistická výzva se letos poprvé uskuteční také v lednu

Kampaň za ekologickou cyklistickou dopravu Do práce na kole se letos kromě tradičního jarního termínu poprvé uskuteční i v lednu. Pořádající iniciativa AutoMat chce akcí zjistit, kudy cyklisté v zimě jezdí a jak by se mohly tyto cesty zlepšit. AutoMat se výzvou k jízdě na kole snaží upozorňovat na znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Zimní akce se bude konat od pondělí 21. do neděle 27. ledna.

Praha 11:49 19. ledna 2019