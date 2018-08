Horské kolo ve městě je přežitek. Dbejte na správný typ a velikost, radí bývalý závodník Moureček

„Na střední škole se mě lidé ptali, čím bych chtěl být, kdybych si mohl vybrat. Řekl jsem, že profesionálním cyklistou, a sklidil jsem posměch. Uražená ješitnost fungovala dobře tréninkově. Je to hnací motor mužů,“ směje se Moureček nad svými začátky.

Ze svých závodů nejraději vzpomíná na Závod míru. „Měl jsem to štěstí a smůlu zároveň, že to bylo poprvé, co byl otevřený pro všechny úrovně profesionálních cyklistů, takže tam byla velká konkurence, v té době patřil mezi 12 největších závodů na světě. Byla to obrovská škola,“ vypráví cyklista.

Silniční cyklistiku odsunula na okraj zájmu horská kola. Dnes se k ní pozornost opět vrací. Před sto lety byla doménou bohatých vrstev a vyspělých zemí, kde si mohli lidé dovolit trávit volný čas sportem. Pak upadala, v 90. letech se vrátila paradoxně díky běhání.

„Lidé, kteří měli peníze, při běhání nedokázali ukázat svůj sociální status, tak přesedlali na kola. Horská kola pořád zůstávají, ale k silniční cyklistice si našli cestu starší lidé,“ vysvětluje Moureček.

Dvanáct let od ukončení vrcholové cyklistické kariéry je Moureček jedním ze tří společníků ve firmě Festka, uznávaném výrobci ručně dělaných kol na míru, která závodí i na mistrovství světa.

Jak náročné bylo prosadit se v cizině s českou značkou kol? „Stále se prosazujeme,“ směje se Moureček. „Vybrali jsme si segment nejvyšší cyklistiky pro nejnáročnější. Ti vědí, co chtějí, co hledají, a je jim jedno, odkud to pochází. Být z České republiky přináší výhody v Asii, čeští inženýři tam mají dobrý zvuk.“

Jak vybrat správné kolo?

„Je asi úplně jedno, kolik do kola investujete a na co má být. Pokud na něm alespoň trochu chcete trávit čas, tak by vám mělo být zejména velikostně,“ doporučuje Moureček. „Je také potřeba zvážit, kde na tom kole budete jezdit. Je neduhem 90. let na všechno používat horská kola.“

Kolo s košíkem se hodí na cyklostezky. Ve městě máte zase jiné potřeby než v terénu. „I ten terén je s otazníkem. Lidé si pořizují terénní kola, a pak jezdí na zpevněných cestách v Jizerských horách nebo na Šumavě, kde by se to dalo zvládnout na kole na trek.“

„Většinou potkám lidi se špatně zvoleným kolem a špatně zvolenou velikostí,“ vysvětluje.

Správnou velikost kola vám změří odborník. Ten by měl být vybavený nástroji na tzv. fitting, což je nastavení posedu. Existuje na to mnoho různých metodik.

„Míst je po České republice celá řada, je to jako se změřit na šaty či na oblek, a pak s výsledky přijít do obchodu, kde by vám měli nabídnout kolo, které nejblíže sedí s výsledky,“ doporučuje závěrem Moureček.