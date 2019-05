Migrace, politická korektnost a MeToo. Se světem se nepochybně něco děje, říká psychiatr Höschl

Cyril Höschl patří mezi uznávané psychiatry, současně je zakladatelem Národního ústavu duševního zdraví. „Někdy člověk hraje simultánku, kdy je šachovnic víc, ne na všech vyhrává. To mu na náladě nepřidá, ale jindy je to zase lepší,“ říká o svém rozpoložení v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 10:45 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Cyril Höschl | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé, kteří se dnes pozastaví a přijde jim na mysl společenský a filozofický přesah toho, v čem žijí, musí zažívat určitou existenciální obavu,“ komentuje psychiatr Höschl ve vysílání Českého rozhlasu Plus celkový stav společnosti.

„Na jednu stranu si pojďme zcela otevřeně říct, že to není nic nového, že svět se řítil do katastrofy po celou dobu své existence a nikdy k tomu úplně nedošlo, až na různé peripetie. Ale na druhou stranu existuje obava, do určité míry oprávněná, a možná je i prevencí toho, abychom se do oné katastrofy nedořítili.“

Se současným světem se podle Höschla nepochybně něco děje: mění se poměry a sociální psychologie ve velkých civilizacích.

„Vezměme si imigrační vlnu, politickou korektnost, hnutí MeToo, hnutí na univerzitách, ten obrovský posun doleva v takové zemi, jako je Amerika, kde si to nikdo nedovedl představit, Jeremy Corbyn v Anglii... To vše má své důsledky, o kterých se můžeme bavit. Každý na to může mít jiný názor, ale nepochybně se se světem něco děje, asi tak jako s klimatem,“ přibližuje.

O možné budoucnosti lidstva psychiatr říká, že každá predikce je těžká. „Jistě jsou lidé, kteří se možnostmi něco predikovat zabývají mnohem více, ale mám stále z přírodovědy přinesenou víru v autokorekci složitých systémů, které lze nejlépe měnit tak, že je necháme, ať se změní samy,“ uzavírá téma.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí. Cyril Höschl se ještě zaměří na problematiku závislostí a na možnosti, jak je společensky i individuálně řešit.