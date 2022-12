Psychiatr Höschl: Vánoce bez dárků? Konečně máme šanci vrátit se k původnímu významu svátků

„Byly doby, kdy značná část populace na dárky neměla, a přesto si s tím dovedla poradit. Stačí nakreslit dítěti obrázek nebo si s ním chvíli hrát. To je pro něj kolikrát cennější, než kdyby bylo zavalené dárky, roztrhalo papír, na hračku se podívalo a pak ji odložilo,“ říká Höschl v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Takže já bych ve Vánocích bez dárků takovou tragédii neviděl. Všechno zlé je pro něco dobré. Pojďme se na to podívat pozitivně,“ dodává.

Místo komerce je to příležitost zklidnit se, strávit chvíle pohromadě s blízkými. Uvolnit se je podle psychiatra důležité. A právě chudší Vánoce nebo Vánoce bez dárků by mohly být podle něj dobrou příležitostí se k těmto původním významům vrátit.

„Může nám to pomoct uvědomit si, že vánoční rituály mají širší hodnotu, kterou stojí za to respektovat bez ohledu na to, jak jsme na tom ekonomicky. I chudé Vánoce mohou být totiž šťastné.“

Pečovat o sebe navzájem

Inspiraci, jak strávit čas spolu, nabízí lidem například primáti, navrhuje psychiatr:

„Šimpanzi si výskají srst, ale není to jen kvůli blechám. Ve skutečnosti se opečovávají, protože to je příjemné. Navíc je to komodita, s kterou obchodují. Je to sociální směna. Nepotřebují drahé hračky, ale princip je stejný. Obdarovávají se například šimráním po zádech.“

„A i lidé se mohou opečovávat různými způsoby. Chodíme spolu do divadel, na koncerty, obdarováváme se, čímž vytváříme směnu, která utužuje osobní pouta.“

Pečovat vzájemně o sebe je možné právě jak formou dárků, tak pozorností.

„Obdarovávání je jedním ze způsobů sociálního pouta a budování známostí, já znám vás a vy znáte mě a tím se odlišujeme od jiných, které neznáme. Udržet skupinu pohromadě vyžaduje sociální lepidlo a tím je právě opečování,“ dodává psychiatr.

Svátky jsou světlé body

Zpravidla k sobě lidé bývají o svátcích ohleduplněji, přenést to i do běžných dnů ale podle Höschla nejde.

„Náš život je strukturován různými svátky. Nejkratší interval je týdenní, kdy na konci přichází den, kdy se má vypřáhnout. Je to den, který je trošku jiný než ty ostatní. Například v tom, že se chodí do kostela. A tady začíná ten princip, že je zapotřebí svůj čas, svůj život strukturovat, rozdělit ho nějakými srozumitelnými světlými body, které se odlišují od těch ostatních.“

Z toho pak pramení, že významné svátky, které jsou jen jednou za rok, se musejí odlišovat daleko výrazněji a významněji.

„A s tím souvisí právě to, že máme tendenci a vnitřní potřebu se i jinak chovat a udělat si to hezké, protože jinak by to nebyl svátek. Bohužel této katarzi, kdy se všichni uvolní a zasednou ke svátečnímu stolu, často předchází napětí a stres. To k tomu patří, ale je nutné se tím nenechat úplně zdeptat,“ vysvětluje Höschl.

Kdy vyhledat pomoc

Vánoce bez dárků plánuje část českých domácností kvůli vysokým cenám a zdražování. Stres z vysokých nákladů přišel spolu s válkou na Ukrajině a krátce po dvouleté pandemii covidu-19. „Jsou to faktory, které přispěly k rozvoji úzkostných poruch,“ připomíná Höschl.

Projekt Českého rozhlasu Život k nezaplacení upozornil na to, že středně těžké depresivní a úzkostné příznaky má až 12 procent Čechů a Češek.

„Jakákoliv duševní porucha nebo problém patří do rukou odborníka ve chvíli, kdy nám začne vážně narušovat fungování v jedné ze tří oblastí, tedy v rodině, ve volnočasových aktivitách a v práci. U většiny diagnóz platí, že obtíže musí trvat po většinu dne po většinu dní v týdnů alespoň dva týdny,“ shrnuje psychiatr a dodává:

„Vyhledat odborníka není žádná ostuda. Ale nemůžu to doporučovat s čistým svědomím, když víme, že v některých oblastech republiky je dostat se k němu téměř nemožné a čekací lhůty jsou dlouhé. Stále ale existují krizová centra a centra první pomoci, která jsou nízkoprahová a umožňují každému přijít takřka z ulice.“

