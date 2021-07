Jsme Czechia, nebo Czech Republic? Hlavně ať je to jednotné, vyzývá ředitel CzechTourismu

Už pět let se má pro Česko používat v zahraničí jednoslovné označení Czechia. „Za mě je hlavně důležité, abychom všichni používali stejný název - sportovci i průmyslníci,“ žádá v pořadu Pro a proti ředitel státní příspěvkové organizace CzechTourism Jan Herget. Geograf, publicista a majitel cestovní kanceláře Zdeněk Kukal věří, že čím dřív začneme systematicky používat název Czechia, tím lépe. Praha 0:10 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jsme Czechia, nebo Czech Republic? (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Kukala je k užívání názvu Czechia hned několik důvodů. „Czech Republic je název politický a jako takový z principu pomíjivý. Platí od roku 1993, ale my jsme země s tisíciletou státností. Tímto se o svou historii vlastně připravujeme.“

„Název Czech Republic se také komolí, protože je dlouhý,“ dodává publicista. „Dává se bez členu, zkracuje se někdy na Czech, což je adjektivum, v tabulkách vidíme Czech Rep. Zmatení je tedy veliké, navíc si lidé spíš ještě pamatují slovo Czechoslovakia.“

„Pro mě jako marketéra je důležitá jednotnost. Pokud všichni sportovci teď nosí Czech Republic, protože to Český olympijský výbor má v chartě ještě na několik let a stát si to tak zvolil, nemůžu jít proti tomu,“ apeluje na sjednocení označení Česka v angličtině Herget s tím, že kdyby šlo čistě o historii, tak název Bohemia by se vázal k ještě hlubším dějinám než Czechia – a také je známější.

„Zadání, které teď mám, je používat Czech Republic. Ale podívejme se na Dominikánskou republiku, která je na tom podobně: občas někdo říká Dominicana, ale všichni používáme Dominikánská republika,“ shrnuje ředitel agentury CzechTourism.

Geograf odmítá, že by Dominikánská republika měla krátký název. „Naše vlast je jediná země světa, která krátký název kodifikován a standardizován má na mezinárodní úrovni a nepoužívá ho. Ve světě je nárůst použití jména Czechia patrný, ale byl by rychlejší, kdybychom ho, my Češi a hlavně stát, neodmítali.“

„Stát udělal hlavní chybu v tom, že po roce 2016 neřekl jasně světu a svým občanům, že jsme Czechia, říkejte nám tak. Chorvatsko okamžitě po osamostatnění řeklo, že je Croatia, že mu tak máme říkat – a je dnes daleko, daleko čitelnější ve světě než Česko.“

Jasno ve jméně, silná země

Ředitel agentury ovšem pochybuje, že by mnoho změnilo, kdyby stát trval na používání pojmu Czechia. „Ale protože v roce 2024 bude mít Český olympijský výbor možnost toto změnit, tak je čas na diskusi na národní platformě, kdy se potkají průmyslníci, sportovci a lidé z kultury a dohodnou se.“

Státní agentury musí respektovat to, co je schváleno na vládní úrovni, opakuje úředník. „Pan Kukal sklouzává do angličtiny, ale jsou země, kde je název Česko v jakékoliv mutaci běžnější, a jiné, kde se neujal.“

Publicista namítá, že shoda v užívání názvu u nás rozhodně není – na rozdíl od zahraničí.

„Každý týden registrujeme nový příklad využití Czechia ve světě, propadá to z databází, užívá to OSN, Netflix a další. Kdo nechce, aby naše země měla jasno ve jméně, nechce, aby byla silná,“ konstatuje Zdeněk Kukal.

„Z hlediska unikátnosti je název Czech Republic rozhodně víc unikátní než Czechia. Jestli se ale příští vláda rozhodne, že zruší krátký název, nebo naopak řekne, že se má používat, bude to ideální příležitosti pro rebranding, nebo pro potvrzení současné situace,“ shrnuje výhledy do budoucna Jan Herget.