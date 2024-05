‚Dá se říci, že jejich tóra zde má druhý život.‘ V Dublinu žije památka židů z Brandýsa nad Labem

Hilary Abrahamsonová čte ze starého svitku tóry. Verše sleduje typickým ukazovátkem ve tvaru malé ručky s nataženým ukazováčkem. Svitek, ze kterého čte, sloužil dnes už neexistující židovské komunitě v Brandýse nad Labem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Památku židů z Brandýsa nad Labem si připomínají židé v Irském Dublinu. „Naše nové modlitební knížky jsou věnovány jednotlivým lidem, kteří žili v Brandýse a kteří během holocaustu přišli o život,” říká David Abrahamson

„Tóru samozřejmě používáme, například během obřadu bar micva nebo při svátcích. Chceme uchovat památku na původní synagogu v Brandýse a komunitu kolem ní. Byť lidi, kterým sloužila, jsme nikdy nepoznali. Dá se říci, že jejich tóra zde žije druhý život,“ říká Hilary.

Sto let starý svitek se do Dublinu dostal v září roku 1965. Rok poté, co celkem 1563 svitků tór zakoupil v komunistickém Československu britský filantrop Ralph Yablon.

Tóra s pořadovým číslem 373 byla dublinské židovské komunitě zapůjčena a jednou z podmínek je právě to, že bude si bude každý rok připomínat památku 143 židovských obyvatel Brandýsa a Kostelce nad Labem, kteří byli mezi 13. a 16. lednem roku 1943 odvlečeni do Terezína a poté do Osvětimi.

„Dlouho jsme si mysleli, že tato červená čísla, která jsou na tóře, napsali nacisté. Dnes ale víme, že je tam umístili sami židé, kteří v Praze dělali katalogizaci. Všechny tóry očíslovali. Věřili, že až vše skončí, bude možné jednotlivé svitky identifikovat a zaslat zase tam, kam patřily,“ říká paní Hilary.

Z židovské komunity v Brandýse nad Labem nikdo nepřežil a židovská obec tam po válce ani nebyla obnovena. Zůstal jen velký hřbitov a synagoga. Ta sloužila desítky let jako skladiště.

„Měli jsme tóru, ale prakticky nic jsme o ní nevěděli. Rozhodli jsme, že Českou republiku navštívíme. To bylo asi před deseti lety. Přijeli jsme spolu s lidmi s Holandska, kteří mají také tóru z Československa. Byl to ohromný zážitek, věděli jsme, že synagoga sloužila jako skladiště. Byli jsme okouzleni, jak nádherně je dnes opravená,” vzpomíná Hilary.

Památku židů z Brandýsa nepřipomíná jen původně jejich tóra, ale i modlitební knížky vyskládané na policiích hned u vstupu do dublinské synagogy.

„Naše nové modlitební knížky jsou věnovány jednotlivým lidem, kteří žili v Brandýse a kteří během holocaustu přišli o život,” vysvětluje David Abrahamson.

Beru z police jednu z nich. Když ji otevřu, na předsádce je vlepeno věnování se jménem Marta Hojtašová. Jak se dozvídám později, zahynula ve svých šestatřiceti letech v Osvětimi.