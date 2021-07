DAMU buduje atmosféru strachu, tvrdí studenti. ,Jsme připraveni jednat,‘ reaguje proděkan Bečka

Zneužívání moci ze strany pedagogů, sexismus, ponižování studentů a šikana. Studenti divadelních fakult DAMU a JAMU přednesli koncem června výpovědi o problematických poměrech, které podle nich na školách panují. „Problémy, o kterých studenti mluví, jsou pro nás novinkou částečně,‘‘ řekl serveru iROZHLAS.cz proděkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění Marek Bečka. Praha 13:01 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejné vystoupení iniciativy Ne!musíš to vydržet | Foto: Ne!musíš to vydržet

„Jaké máte zkušenosti se studiem na DAMU?“ Takovou otázku letos v dubnu adresovala skrze anonymní dotazník iniciativa Ne!musíš to vydržet současným i bývalým studentům divadelních fakult DAMU a JAMU.

Sešly se více než dvě desítky odpovědí, v nichž se často hovoří o ponižování či obtěžování různého druhu. Mezi často skloňovaná slova patří psychické problémy, sexismus, útlak či strach.

Minulý týden se členové iniciativy - ve snaze o zviditelnění tématu - rozhodli získané výpovědi přednést veřejně před vchodem do Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Záznam z vystoupení následně zveřejnili na YouTube, kde má dosud přes 18 tisíc zhlédnutí.

„Nejednalo se o žádný plošný výzkum. Náš zájem o téma vznikl samovolně, dotazník byl přímo zaměřen na téma špatných zkušeností. Dostalo se k nám také info o studentech a studentkách, kteří vyplnit chtěli, ale báli se, že budou podle historky rozpoznáni,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz jedna z členek iniciativy. Jméno prozradit nechce s tím, že členové skupiny nechtějí vystupovat jako jednotlivci.

„Nevznášíme žádná obvinění. Přinášíme téma. Chtěli jsme jen dát prostor hlasům, které nejsou slyšet a poukázat na témata, o kterých se nemluví,“ dodává.

Těžko hlídatelné hranice

Jak může podle studentů vypadat zneužívání moci ze strany pedagoga, je popsáno v jedné z výpovědí, které spolek obdržel.

„Když jsem nastoupila do školy, byla jsem strašně nesebevědomá. Jeden z našich pedagogů si všiml mé nejistoty a začal mě podporovat. Začáteční podpora se postupně rozvinula v časté schůzky a výměnu SMS zpráv. Celé studium se postupně proměnilo v naplňování požadavků tohoto pedagoga. Ten mi následně vyznal lásku, došlo i na doteky. Bála jsem se, že když ho odmítnu, nebudu moci dostudovat. Když jsem po nějaké době sebrala odvahu a ukončila naše schůzky, začal zatracovat všechny mé školní práce. Vynutil si můj slib, že nebudu dělat problémy. Řekla jsem mu, že po tom, co se stalo, nedokážu v jeho blízkosti studovat. Odvětil, že takové věci se v divadle stávají. Říká se tomu pracovní úraz a musím to vydržet,“ vylíčila jedna ze studentek.

Shromážděné příběhy podávají podle členů iniciativy výpověď o špatně nastavených poměrech ve světě českých divadelních škol.

„Mluvíme o mnohem komplexnějším problému, kdy dochází ke zneužívání moci a psychické újmě. Tato újma většinou souvisí s překračováním hranic - toho, co je jedinec schopen unést a co už mu ubližuje. Hranice jsou v uměleckém prostředí těžko hlídatelné, jelikož tvůrčí činnost práci s nimi a s vlastními emocemi vyžaduje. Proto je problém jejich překračování na uměleckých školách těžko uhlídatelný,“ přibližuje členka iniciativy.

Působení psychické újmy a zneužívání moci ze strany pedagogů se podle mladých divadelníků projevuje různými způsoby: od přímého nátlaku, přes nevhodné poznámky často sexistického charakteru, sexualizované chování až po překračování hranic vztahů mezi studenty a učiteli formou přehnané pozornosti a vyjadřováním intimity.

„Kamarádka během klauzur dostala záchvat epilepsie, všichni jsme byli zaskočení, protože se to do té doby nestalo. Všichni studenti se snažili pomoci. Pedagožky se vzápětí přidaly také. Pánové stáli opodál, kouřili cigaretu, dopíjeli víno a nejmenovaný vysoko postavený pedagog a vážený divadelník pronesl: A tohle je důvod, proč by holky neměly dělat scénografii,“ popsala dalších ze studentech dění ve škole.

Snaha o dialog

Chování, o němž studenti mluví, není podle proděkana Marka Bečky vlastní pouze prostředí uměleckých škol, ale částečně kopíruje zažité nastavení společenských hodnot.

„Problémy, o kterých studenti mluví, jsou pro nás novinkou částečně. Myslím, že vždy budou existovat skupiny, které budou mít pocit nedocenění. U žen se jedná o dlouhodobý problém, který sahá daleko do minulosti. Myslím, že část věcí, o kterých dívky mluví, je dlouhodobým problémem napříč společností. Není to problém pouze konkrétní katedry či fakulty,“ míní proděkan Bečka.

Vedení pražské DAMU se podle něj k problémům, které členové spolku představili veřejnosti, staví čelem. „Pro popisované záležitosti chystáme zřídit pozici ombudsmana. Na fakultě je také dlouhodobě umístěna anonymní schránka důvěry. Děkanovi může kdykoliv kdokoliv poslat anonymní podnět. Se studenty jsme připraveni jednat a všechny věci prověřit. Pokud se nejzávažnější obvinění prokážou jako podložená relevantními výkazy, pro všechny, kteří se toho dopouštěli nebo dopouštějí, by to znamenalo okamžité postihy,“ přibližuje Bečka pro iROZHLAS.cz postoj k iniciativě mladých divadelníků.

První setkání se zástupci iniciativy proběhlo 2. července. „Vedení fakulty zatím reaguje podle našich představ. Děkan slíbil, že se bude tématy zabývat a je otevřený dialogu. Cítíme se v komunikaci s ním bezpečně a vážíme si jej. Nadále si představujeme, že se témata proberou v (akademickém) senátu a umělecké radě a dojde ke strukturálním změnám či zavedení různých nových možností - jak prevence, tak podpůrných mechanismů pro ty, kteří se ocitnou v traumatizující situaci nebo si trauma již nesou. To zmiňujeme i v prohlášení a myslíme si, že toho je možné v komunikaci s vedením dosáhnout,“ přibližuje obsah proběhlého jednání členka hnutí. Z debaty vznikl společný zápis, který je zveřejněný na webových stránkách iniciativy.

„Samozřejmě se nás to dotklo a doufáme, že se nám podaří zlepšit atmosféru, pokud na některých katedrách opravdu panuje,“ stvrzuje Bečka postoj školy.

Široká podpora

Krátce po zveřejnění videozáznamu vystoupili na podporu mladých divadelníků současní studenti a absolventi i divadelní instituce - například brněnské HaDivadlo, pražská Činohra Národního divadla nebo Divadlo Spejbla a Hurvínka.

„Obdrželi jsme mnoho osobních zpráv, kde nám lidé napříč generacemi děkují a potvrzují, že zažívají nebo zažívali něco podobného. Další takové komentáře se objevují i na sociálních sítích. Přišel nám i dotaz, zda a kam mohou lidé další výpovědi zasílat. Obdrželi jsme i zprávy, ze kterých vyplývá, že lidé mají co říct, ale nechtějí si pokazit studium, a tak nás chtějí podpořit jen tiše, což jen potvrzuje celý námi popsaný problém,“ popisuje členka spolku.

Mladí divadelníci se rozhodli k veřejnému vystoupení také v částečné návaznosti na jiné kauzy z prostředí českých uměleckých škol. Například v brněnském Ateliéru Intermedií na FAVU začátkem června odstoupil z pozice pedagoga Pavel Sterec. Své rozhodnutí zdůvodnil na vlastním facebooku tím, že využil nevhodné učební metody a způsoby chování, které poškodilo některé studenty.

Stercovo rozhodnutí následoval veřejný výstup studentek a studentů FAVU z jeho Ateliéru intermédií, ve kterém popisovali jeho údajně manipulativní a predátorské metody výuky, které měly být v některých případech i sexuálního charakteru.

Není to poprvé, co se ve veřejném prostoru objevil popis poměrů, které podle studentů panují na uměleckých vysokých školách. Už v roce 2016 se jim věnovala aktivistická skupina Čtvrtá vlna.

Ta tehdy na svém facebooku zveřejnila video, v němž zaznívají anonymní komentáře studentek uměleckých a filmových škol - popisují svou zkušenost se sexismem na akademické půdě. I tenkrát se obsah videa setkal s poměrně silným ohlasem. Video dosud chvíle vidělo přes 156 tisíc lidí. Autoři pak odkazují především na jimi vnímané špatné nastavení společenského přístupu k ženám.

Iniciativa Ne!musíš to vydržet upozorňuje, že výpovědi studentů nelze vztáhnout na celé prostředí divadelních a uměleckých škol a situace na jednotlivých katedrách se liší.

„Nechceme odsoudit všechny. Na škole je spousta pedagogů, kteří se chovají ke studentům vstřícně. Celé toto prohlášení vychází z našich různých zkušeností a sesbíraných výpovědí. Přejeme si, aby se celá naše akademická obec začala problémem zabývat, a proto tu jsme,“ zní závěrem veřejného vystoupení z úst členů Ne!musíš to vydržet.

„Chceme diskutovat, chceme problém charakterizovat, pojmenovat a řešit.“