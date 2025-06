Münich: Platy učitelů padají jak na horské dráze. Zvednout je, jak bylo slíbeno, by stálo 35 miliard

Platy učitelů v poměru k průměrné mzdě v české ekonomice se za poslední roky výrazně propadly. Zatímco v roce 2021 byly na 125 procentech průměru, loni už jen na 109 procent. „Sešup je podobně rychlý jako nárůst po roce 2017, kdy jsme se dostali téměř na průměr Evropské unie,“ konstatuje pro Český rozhlas Plus odborník na vzdělávání a ekonom Daniel Münich, výkonný ředitel think-tanku IDEA při CERGE-EI. Interview Plus 19:07 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Münich | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to jako na horské dráze, taky se tak jmenuje naše studie. Ještě v roce 2015 jsme patřili k zemím úplně nejnižšími relativními platy v rámci 40 nejvyspělejších zemí OECD, v roce 2021 jsme se přiblížili průměru a od té doby se opět velice rychle blížíme zemím s těmi nejnižšími,“ shrnuje.

Platy učitelů sice nominálně rostly, ale ne takovým tempem, aby držely krok s inflací a vývojem mezd v ekonomice. Novela školského zákona přitom garantuje jejich výši na úrovni 130 procent průměrné mzdy.

„Ten závazek je napsán tak složitě, že ho lze interpretovat tak, že jako základna se bere dva roky stará průměrná mzda a ta je po velké vlně inflace výrazně nízká,“ podotýká expert z akademického pracoviště CERGE-EI.

Zvýšení platů na zákonem stanovenou úroveň by si pro rok 2026 vyžádalo 30 až 35 miliard korun navíc. Střednědobý výhled rozpočtu ovšem zatím s navýšením objemu prostředků nepočítá, což by znamenalo další relativní pokles, protože mzdy v ekonomice mají růst o pět procent.

Černá díra na peníze?

Garance platů měla vést k tomu, aby do učitelské profese mířili ti nejlepší a zároveň aby měli jistotu do budoucna. „Připomeňme, že v minulosti byly platy velmi nízké a každoročně se o nich licitovalo. Věřilo se, že se to uklidní, ale bohužel se tak nestalo,“ uvádí Münich.

„Pokud učitelé dostanou v lednu přidáno, určitě to neznamená, že začnou výrazně lépe učit a vzdělávat se. Je to dlouhodobý vývoj, není to o jednotlivých letech, ale spíše o dekádách,“ dodává.

Münich spatřuje riziko v tom, že se bude dále snižovat kvalita učitelského sboru a ubude učitelů aprobovaných v oborech jako je matematika, fyzika nebo umělá inteligence, protože najdou uplatnění v jiných profesích, kde si vydělají diametrálně více peněz.

„Myslím, že mezi politiky převažuje dojem, že je úplně jedno, kolik do školství jde peněz. Je to pro ně svým způsobem černá díra, do které když nalejete více peněz, tak se nic nestane. To je velký omyl daný tím, že ty efekty nejsou viditelné na první pohled,“ zdůrazňuje.

Podle Münicha zatím vítězí priorita nízkých daní a deficitu, což je v rozporu se snahou udržovat platy učitelů na vyšší úrovni, ale i s potřebou růstu výdajů na obranu nebo požadavky důchodového a zdravotního systému.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus výše.