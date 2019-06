Daniel Stach: Pro popularizaci vědy nechybí prostor, ale vědci nechtějí se svými myšlenkami ven

Daniel Stach je jednou z hlavních tváří zpravodajské stanice ČT24 a ve svých relacích Hyde Park Civilizace a Věda24 se věnuje primárně výzkumu. „U nás je problém přesvědčit vědce, aby chtěli vědu popularizovat,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Osobnosti Plus Praha 19:30 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Například v Británii jsem se potkal s profesorem matematiky z Oxfordu a ten se ptal, co že s tím mám za problém? Říkal: ‚Vždyť vy máte 55 minut v hlavním vysílacím čase. To nemá nikdo,“ popisuje tvář popularizace vědy z České televize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Daniel Stach

„Nechápal, že problém není v prostoru pro popularizační práci, ale ve vědcích, kteří nechtějí se svými myšlenkami a postoji ven,“ dodává.

Pokora nobelistů

Do svého pořadu zve respektované vědce i držitele Nobelovy ceny.

„Pokora je pro všechny nobelisty s jedinou výjimkou snad automatická a naprosto vlastní. Mají velmi otevřený vztah k lidem ve svém okolí a hlavně si uvědomují, že sami by svých výsledků nikdy nedosáhli. První, co udělala řada nobelistů, když přišli, bylo to, že pozdravili všechny moje kolegy ve studiu. To se mi prostě líbí, připadá mi to lidské, správné a tak to má být,“ doplňuje.

O setkávání s nobelisty potom říká: „Je v tom vždycky všeobjímající respekt. Strach mít nechci, jen respekt. Myslím si, že to platí stejně u divoké vody.“

Ztráta respektu a ztráta odstupu

Ne každý tuší, že Daniel Stach je bývalým reprezentantem České republiky ve vodním slalomu. Dobře tedy ví, o čem mluví, když pokračuje ve svém přirovnání.

„V okamžiku, kdy máte strach, dostávají se do popředí primární pudy. To pro nás zajistila evoluce. Tehdy reagujeme zkratkovitě, snažíme se zachránit. Udělat to nejrychlejší rozhodnutí, které ale není to nejchytřejší. Je to jen záchrana, ale když ztratíme respekt, ztratíme s ním kritický odstup a to, že se chováme prostě správně,“ říká.

Dodává, že v takovém případě by ztratil svého hosta ve studiu i diváky u přijímačů, a to nechce.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Daniel Stach ještě bude mluvit o svém kocourovi, Panu Rozárkovi, ale také o tom, proč se na veřejnosti nevyjadřuje k politice a jejím jednotlivým osobnostem.