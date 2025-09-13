‚Darovat je pocit štěstí.‘ Češi v závětích i díky kampani věnují peníze dobročinným organizacím
Jen desetina lidí v Česku má sepsanou závěť a ještě méně jich dokáže odkázat nějakou část svého majetku dobročinné organizaci. Ukazuje to průzkum agentury STEM/MARK pro UNICEF. Podle něj Češi také většinou neví, jak podobná forma darování funguje. Ochota podpořit dobrou věc přitom roste s lepší informovaností. Právě za tímto účelem v sobotu začíná dvanáctý ročník Měsíce dobročinné závěti, který vyhlašuje koalice Za snadné dárcovství.
„Rozhodnout se darovat - to je pocit štěstí. Aspoň pro mne,“ říká dvaasedmdesátiletá Hana Řezníčková z Prahy, která dobročinným organizacím přispívá pravidelně. „V rodině nemám nějaké problémy s tím, že chci darovat, protože s tím všichni souhlasí. Děti jsou také velcí dárci,“ dodává.
Ve své závěti tak bude částkou 200 tisíc korun pamatovat na Nadaci rodiny Vlčkových, jež v Praze buduje dětské paliativní centrum z usedlosti Cibulka. Pro nadaci je v tomto ohledu podle ředitelky fundraisingu Jany Havlenové nejdůležitější projevená důvěra.
„Že to, co děláme, konkrétně v Nadaci rodiny Vlčkových, oslovuje různé lidi, kteří tomu věří a projevují nám důvěru tím, že řeknou, že chtějí uzavřít závěť v náš prospěch,“ popisuje Havlenová.
Podle ní to dělá asi polovina dárců ze závěti, typicky to bývají dlouholetí dárci. Stejně často se však děje, že organizace dané dárce neznají.
V průměru pak lidé závěť sepisují v 62 letech, nejčastěji tím chtějí předejít sporům v rodině. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro českou pobočku UNICEF, v němž na jaře odpovídalo 506 lidí starších 50 let.
Výkonná ředitelka UNICEF Pavla Gomba zároveň dodává, že v zahraničí jsou čísla odlišná.
„V zahraničí jsou dárcem ze závěti většinou ženy. Většinou jsou to lidé, kteří dané organizaci přispívají dvacet, třicet, čtyřicet let. U nás to tak není - aspoň v případech, které jsme zatím měli. Polovinu dárců tvořili lidé, kteří nikdy předtím nepřispívali.“ říká.
Za hranicemi rovněž dary ze závěti tvoří čtvrtinu příjmů dobročinných organizací, v Česku jsou to jsou podle Gomby spíše jednotky procent.
Od sepsání závěti také Čechy odrazuje strach z částky za notáře, která se pohybuje kolem třech tisíc korun, v případě složitějších požadavků to je i víc.
Koalice Za snadné dárcovství v minulosti díky podpoře nadace Via podobné poplatky zájemcům proplácela. Letos už podle mluvčí kampaně Moniky Kofroňové tuto možnost nenabízí. „Když jsme o tom diskutovali, tak to dlouhodobě prostě není cesta. Poplatek není to, co by donora mělo přimět k tomu, aby závěť sepsal. Je to o tom vztahu,“ vysvětluje Kofroňová.
Hlavním cílem kampaně Měsíc dobročinné závěti tak zůstává informovat lidi o možnosti darování a odpovídat jim na případné dotazy a obavy. Zároveň má kampaň pomocí příběhů jednotlivých dárců ukázat, že i malé částky pomáhají.
Češi například v loňském roce ve svých posledních vůlích na dobročinnost věnovali desítky milionů korun, za prvních deset let kampaně to bylo 400 milionů korun.
Majetek lidí, kteří nemají příbuzné a nesepsali závěť, zároveň propadne státu. Loni Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil skoro 1400 takových případů v hodnotě téměř 300 milionů korun.
Dar ze závěti je proto podle zástupců kampaně možností, jak po sobě na světě zanechat trvalý odkaz. Bližší informace i návod k sepsání závěti lze najít na webu www.zavetpomaha.cz.