Davidův zákon. Po vraždě britského poslance chtějí jeho kolegové zakázat anonymitu na internetu

Britové mají od 90. let sedm principů veřejného života. Jsou na stránkách britské vlády a jsou to jakési mravní směrnice státních úředníků. „Přidejme k nim laskavost,“ vyzývá konzervativní poslanec Bernard Jenkin. Vysvětluje, že to byla jedna z vlastností zavražděného Davida Amesse. A někteří další poslanci vyzývají vládu, aby prosadila takzvaný Davidův zákon, který by zakázal anonymitu na internetu. Souvisí to s výhrůžkami na adresu politiků. Londýn 12:37 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec David Amess | Zdroj: Reuters

Principy veřejného života by se měli řídit politici, policisté, soudy, ale taky zaměstnanci ve zdravotnictví, školství nebo sociálních službách.

Minuta ticha i bohoslužba. Britové včetně poslanců uctili památku zavražděného zákonodárce Amesse Číst článek

Mezi principy patří nezištnost - to znamená, jednat pouze ve veřejném zájmu -, morální integrita - nenechat se nikým zneužívat a nevyužívat jiných k vlastnímu obohacení -, dále objektivita, zodpovědnost za každé rozhodnutí, transparentnost, čestnost - to znamená nelhat -, a ten sedmý princip „leadership“ můžeme přeložit jako schopnost hájit tyto zásady a v jejich duchu vést ostatní.

„Davidův zákon“ o sociálních médiích požaduje - a velice důrazně - konzervativní poslanec Mark Francois. V poslanecké sněmovně uvedl, že je odhodlaný „dotáhnout do sněmovny, do galerie pro návštěvníky, šéfy Facebooku a Twitteru, Marka Zuckerbera a Jacka Dorseyho, a donutit je, aby se zodpovídali z nečinnosti, pokud jde o výhrůžky na sociálních sítích“.

Poslanec Francois o tom mluvil i v pořadu britského rádia LBC: „Máme ve sněmovně návrh zákona o poškozování na internetu. S kolegy ho chceme zpřísnit tak, aby lidem nemohl škodit někdo, kdo si říká ‚Myšák Mickey‘ nebo ‚Kačer Donald‘.“ Znamenalo by to konec anonymity na internetu.

Mazání účtů

Majitelé sociálních sítí by podle těchto poslanců měli hned zakročit. „Když na síti vystupujete pod přezdívkou a napíšete nějakou výhrůžku, měli by vám okamžitě smazat účet. Sociální média by to mohla udělat hned zítra. Ale nechtějí,“ prohlašuje poslanec Francois. Obviňuje majitele sociálních sítí, že jim jde jen a pouze o zisk.

Vrah britského poslance má somálský původ. Policie zveřejnila jeho jméno Číst článek

Někteří uživatelé na Twitteru připomínají, že právě poslanec Francois, zastánce brexitu, v minulosti někdy dost nevybíravě mluvil o svých odpůrcích.

A list The Guardian upozorňuje, že případný zákaz anonymity na internetu by mohl ohrozit lidi, kteří chtějí nahlásit trestnou činnost, tedy whistleblowery, a taky uživatele internetu v zemích s autoritářskými režimy.

Policie vyšetřuje páteční vraždu poslance Davida Amesse jako teroristický čin a podezřelý, pětadvacetiletý britský občan, je ve vazbě. Poslance podle vyšetřovatelů ubodal v kostele na setkání s voliči.

A média v této souvislosti připomínají vraždu labouristické poslankyně Jo Coxové. Krajně pravicový extremista ji zabil před pěti lety. Bylo to několik dní před referendem o brexitu, přičemž Coxová byla proti odchodu Velké Británie z Evropské unie. Vrah při útoku řekl, že to dělá pro Británii, která má být nezávislá a pronášel heslo nacionalistů „Britain First“, neboli „Británie na prvním místě“.