Barbie Stardust. Známé alter ego Davida Bowieho se na kulaté výročí stalo panenkou

Rudé vlasy uhlazené dozadu, vysoké červené boty na platformě a upnutý pruhovaný vesmírný kostým. Tak se ve čtvrtek představila panenka Barbie. Její výrobce, hračkářská společnost Mattel, limitovanou edicí vzdává hold Ziggymu Stardustovi, ikonické fiktivní postavě, do které se v 70. letech stylizoval zpěvák David Bowie. Spuštění prodeje nové „barbíny" připadlo na padesáté výročí vydání Bowieho hitu Space Oddity. Kalifornie 18:27 13. července 2019 Panenka Barbie jako Ziggy Stardust, populární alterego hudebníka Davida Bowieho | Zdroj: Mattel

Jak uvádí Mattel na svých stránkách, nová panenka Barbie je poctou dvěma ikonám popkultury. „Barbie oslavuje špičkového popového chameleona, anglického zpěváka, skladatele a herce Davida Bowieho, jehož dramatické hudební proměny nadále inspirují a ovlivňují další,“ stojí na webu.

„Oblečená jako Bowieho sci-fi alter ego Ziggy Stardust ve známém metalickém kostýmu, sběratelská edice panenky Barbie skládá poctu dědictví tohoto hudebního génia, který navždy změnil, co znamená rock’n’roll.“

Výrobci nezapomněli ani na detaily. Panenka tak má stejně jako Stardust černý lak na nehtech, visací stříbrné náušnice s hvězdou a na čele zlaté kolo.

43 years since David killed off his iconic Ziggy Stardust persona pic.twitter.com/ObLcojAA3A — Daily Bowie (@dailydavebowie) 4. července 2016

Jak připomíná The New York Times, Ziggy Stardust patří k Bowieho nejpamátnějším experimentům. Postavu vymyslel v roce 1971, následující rok kolem ní dokonce vystavěl celé album, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (Vzestup a pád Ziggyho Stardusta a Pavouci z Marsu).

Sám zpěvák ho nazýval rockovou hvězdou, která komunikuje s mimozemskými bytostmi v očekávání světové apokalypsy. Ve Stardustově kostýmu se ukázal naposledy v roce 1973.

David Bowie zemřel v lednu 2016 ve věku 69 let. Dva dny před jeho smrtí se začala prodávat jeho poslední deska s názvem Blackstar, která později dobila přední příčky amerických a britských hitparád.