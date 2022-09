Klimeš: Bylo by krásné, kdyby zase jezdil Masaryk na běloušovi? Já chci, aby prezident uměl moderovat

Česko čeká v lednu přímá volba prezidenta. „Nikdo z kandidátů zatím není můj šálek kávy, ale přišlo by mi velmi nešťastné, kdyby se už na začátku volby ozývalo, jak strašný je to výběr a že se přihlásil další klaun. Ale takový je princip přímé volby,“ upozorňuje novinář a komentátor serveru Aktuálně.cz David Klimeš. Praha 13:41 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Klimeš letos vydal dystopickou novelu Vir | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Klimeš soudí, že současné rozložení prezidentských kandidátů není špatné. „Najde se tam člověk, který se bojí o svoji bezpečnost. Někdo, kdo chce liberální ekonomiku. Najdou se tam konzervativní i liberální lidé,“ ukazuje na rozmanitost přímé volby.

„To jsme přece chtěli. Ne aby kandidáta vybíraly stranické sekretariáty, ale aby se do boje mohl přihlásit opravdu každý. A to je velmi polarizující, u prezidentského úřadu Miloše Zemana jsme si to, myslím, ukázali na 110 procent,“ říká komentátor.

Prezidentská volba si o to zkrátka „koleduje“. „Nemyslím si, že jsme u konce plakátů proti Drahošovi a imigrantům, jak to měl tehdy na billboardech Miloš Zeman. Pevně ale doufám, že současný klub kandidátů bude trochu umírněnější, že to budou postavy, které nebudou zase tolik polarizovat. A uvědomí si, že jsme v parlamentní demokracii a ne v prezidentské – a trochu se stáhnou.“

Klimeš přiznává, že na prvním československém prezidentovi Tomáši G. Masarykovi ho fascinovalo zejména to, že do politiky vstoupil až v době, kdy si všichni mysleli, že půjde do penze.

„Měl velmi dobře promyšleno, co chce změnit. Měl za sebou obrovské úsilí o to strukturovat problémy společnosti,“ zdůrazňuje novinář s tím, že obecně si místo toho společnost připomíná spíš Masarykovy výroky.

„Řekne se jeden z jeho bonmotů, moc nevíme, co to znamená, a pak si řekneme, jak by to bylo krásné, kdyby zase někdo jezdil na běloušovi po Václavském náměstí.“

Komentátor by ale ocenil, aby měla hlava státu srovnané, jaká společnost je:

„To je to, co bych chtěl. Já nechci od prezidenta, aby vládl jako premiér. Ale když má ambici moderovat debatu ve společnosti, tak aby za sebou měl třeba knížku nebo sérii vystoupení, kde poměrně jasně popíše, co je ve společnosti za problém. A když se vrátím k současnému pelotonu kandidátů, tak by mě překvapilo, kdyby to uměli.“

Jako novinář se Klimeš na prezidentskou volbu těší i proto, že zatím není jasný favorit.

Vyvarovat se nejhoršího

David Klimeš letos vydal dystopickou novelu Vir. V ní se vydává do doby, která začala pandemií a skončila potlačením demokracie a lidských práv.

„Zajímalo mě promyslet, jaké by to mohlo být. Je to příběh třicetiletého muže, který má problémy se svým otcem a zamotává se do systému, pro který není žádná individualita pozitivní,“ přibližuje Klimeš a dodává:

„Já maluju vždy pesimistické varianty. Jenom když známe ty nejhorší scénáře, tak se jich můžeme vyvarovat a víme, jak na to. Mám pocit, že někteří politici i veřejně známé osobnost to trochu podceňují.“

To podle něj platí i tento podzim. „Máme za sebou bezprecedentní dekády, nejbezpečnější období Česka v historii. Roky tady nebyla žádná inflace, byl tu relativní klid. A teď musíme řešit základní věci. Pokud se nám na Václavském náměstí shromažďuje 70 tisíc lidí už na podzim, tak nechci vidět, jak bude vypadat zima, kdy třeba dojdeme k přídělovému hospodářství plynu a elektřiny.“

