David Koller k výročí listopadu: 30 let po revoluci nám vládnou estébáci, udavači, komunisti

Jedním ze způsobů, jak o totalitních praktikách Koller pomáhá reflektovat, je web určený především dětem a teenagerům „90 miliónů“.

Název symbolizuje počet komunisty zmařených životů během jejich éry v patnácti nesvobodných státech. S reflexí a s aktuálním stavem společnosti Koller spokojený není.

„Stát dělá všechno pro to, aby nebyla stávková pohotovost. Když se ohlédneme, 30 let po revoluci nám vládnou estébáci, udavači, komunisti a členové pofidérních bolševických organizací. Je to dost děsivé, malá stávka by neuškodila,“ komentuje.

‚Dokud tady budou‘

„Jsem občan a jde mně o to, aby systém, který je kolem nás, byl demokratický. Komunisti jsou pro mě nezákonná strana a dávno tady neměli být. Dokud komunisty nevyženeme z obecného prostoru a nevyrovnáme se s tím, nemůžeme jít dál,“ vysvětluje svou aktivitu.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí na téma komunismu, převratu a současnosti s jejím hostem. David Koller mimo jiné popíše svou návštěvu Hradu, smutnou situaci kultury a reprezentace obklopující sídlo prezidenta.