OBRAZEM. Poslední den Davida Ratha na svobodě: zubař, oběd a nečekaný únik před novináři

Rath ještě v pondělí dopoledne navštívil stomatologickou ordinaci. „Zubaře už mám za sebou, proběhlo to dobře,“ uvedl pro Radiožurnál. Pak zamířil do místní restaurace v Hostivici, kde má trvalé bydliště.

Exhejtman se veřejnosti nestranil, naopak poskytoval přítomným novinářům rozhovory. „Jsem ochoten vést ten boj dál, protože vidím, že je to politický proces,“ poznamenal ke své kauze za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici.

Absolvoval také vyjížďku na kole. I přes to, že mu mediální zájem očividně nebyl nepříjemný, nakonec na něj novináři před ruzyňskou věznicí čekali marně. Jeho fotografie před fialovými dveřmi věznice se nakonec v televizi, na internetu, ani na titulních stranách českých deníků neobjeví. Rath totiž nečekaně nastoupil do vazební věznice v Teplicích.

Výzvu k nástupu do výkonu trestu mu doručili policisté minulý týden, podle Ratha bylo nestandardní, že mu soudce neposlal dokument poštou. Podle soudu je to ale obvyklá praxe. Také pětidenní lhůtu pro nástup do vězení označil bývalý politik za velmi krátkou.

Soud bývalému ministrovi zdravotnictví vyměřil sedmiletý trest. Za mřížemi ho ale Rath nestráví celý. „Odečte se mu doba, kterou strávil ve vazbě,“ řekl pro iROZHLAS.cz vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Jelínek.

Po uplynutí dvou třetin trestu má pak Rath nárok požádat o podmíněné propuštění, na svobodu se tak může dostat už za tři roky.

Kdy hodlá požádat o podmínečné propuštění, Rath v pondělí neřekl, podle něj se může v jeho procesu ještě změnit řada věcí.

Propuštění by například mohla Rathovi zkomplikovat druhá část jeho trestu. Finanční postih ve výši 10 milionů korun. Pokud zmíněnou částku bývalý středočeský hejtman nezaplatí, hrozí mu za to dalších 2,5 roku vězení.

Před nástupem do vězení si dal David Rath na dlouhou dobu poslední jídlo ve své oblíbené restauraci Nomad v Hostivici, kde žije. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rath v pondělí novinářům řekl, že peníze nemá. A podle ČTK uložený peněžitý trest nezaplatil. Rathův obhájce Adam Černý ale pro server iROZHLAS.cz uvedl, že na uhrazení dané částky „má Rath ještě čas“.

Policie zadržela Ratha před sedmi lety 12. května 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pravomocný rozsudek vynesl letos v červnu pražský vrchní soud. Exhejtmanovi snížil původně uložený trest 8,5 roku vězení na sedm let. Zároveň mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě.

Poslední vyjížďka Davida Ratha, před nástupem do věznice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz