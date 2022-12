Útočník škrtil těhotnou ženu provazem. Středoškolák z Kostelce nad Orlicí jí přispěchal na pomoc

Student David Vecko neváhal ani minutu, aby v polovině září pomohl těhotné ženě. Útočník ji večer u nádraží v Potštejně začal škrtit. Vecko ale zasáhl, a tím zachránil neznámé ženě život. Server iROZHLAS.cz připomíná hrdiny roku 2022. Hrdinové roku 2022 Potštejn 6:00 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Student David Vecko z Kostelce nad Orlicí zachránil neznámou ženu před uškrcením | Foto: Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec nad Orlicí

David Vecko míří v Potštejně s kamarádem večer na vlak. Pod nádražím najednou zaslechne zoufalý ženský křik. Rozhlédne se, odkud volání o pomoc přichází. A uvidí neznámého muže.

„Zařval jsem na něj a ptal se, co se děje,“ popisuje student druhého ročníku Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí. Muž byl ale cizinec, nemluvil česky.

Když se k němu středoškolák přiblíží, uvidí ženu křičící o pomoc. Muž na ní sedí a kolem jejího krku je omotané lano. „Nejdřív jsem myslel, že ji chce znásilnit, ale pak jsem si uvědomil, že ji škrtí provazem,“ vzpomíná student.

Tímto provazem škrtil muž svou bývalou přítelkyni, která byla v tu dobu těhotná. Policisté ho našli u něj v autě | Zdroj: Policie ČR

Vacko se rozhoduje ihned. Na útočníka skočí a vší silou do něj vrazí, aby ho dostal od zraněné ženy. A zároveň na něj křičí. „Přišlo mi, že začal mít strach.“

Muž před ním nakonec utíká. Nasedá do auta a odjíždí. A středoškolák se sklání k ženě, aby jí pomohl. Zjišťuje, že už má fialová ústa, ze kterých jí teče krev. Jeho kamarád mezitím volá policii.

Na místo přijíždějí také záchranáři, kteří těhotnou 34letou ženu odvážejí do nemocnice. Odtud ji pak po ošetření propouštějí.

Policisté nakonec podezřelého 42letého muže dopadli. Navíc ho přistihli, že řídil opilý. Proto ho nakonec obvinili z pokusu o vraždu i z ohrožení pod vlivem návykové látky. „Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný,“ doplnila policejní mluvčí Iva Kormošová.

David Vecko by podle svých slov pomohl znovu. „Co se stalo a co jsem udělal, mi došlo až později. Znovu zažít něco takového bych nechtěl, ale vím, že bych to udělal znovu, že bych nenechal nikoho v nesnázích,“ podotýká.

Přímo ve škole mu pak za jeho odvahu policisté poděkovali. Ocenili jeho duchapřítomnost, statečnost a lidskost.

„Oběma mladíkům patří velká poklona. Nezaváhali a ihned na nebezpečnou situaci zareagovali. Bezodkladnou pomocí tak ženě s největší pravděpodobností zachránili život,“ zdůraznila Kormošová.

