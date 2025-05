‚Dceři z babyboxu vysvětlujeme, že má dvě maminky,‘ popisují adoptivní rodiče šestileté Venduly

Vendula byla v březnu 2019 odložená jako dvoukilová. Pravděpodobně matka ji přinesla před babybox v Karlových Varech. Ten otevřela, ale dítě tam v časovém limitu nestihla dát. Novorozence proto předala kolemjdoucí, která ho odnesla do nemocnice. První domov měla Vendy u přechodných pěstounů, po pěti měsících se dostala k adoptivním rodičům Kláře a Markovi. Příběhy babyboxu II 5:00 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestiletá Vendula | Zdroj: Archiv rodiny

„Naše předškolačka Vendulka vždycky říká, že má dvě maminky. Jednu bříškovou, kterou neznáme a srdíčkovou, to jsem já,“ vysvětluje adoptivní máma Klára. S mužem Markem dceři odmala vyprávějí pohádky, které směřují k tomu, že ne vždycky musí dítě vychovávat biologičtí rodiče.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si šestý díl seriálu Radiožurnálu Příběhy babyboxu II

„Četli jsme ji třeba pohádku o lvíčkovi, o kterého se starala ovečka. A když už byla Vendulka starší, tak jsme jí říkali, že je adoptovaná stejně jako malý lvíček. Pak jsme přidali informaci, že má ty dvě maminky,“ popisuje Klára.

Dnes šestiletá Vendula také ví, že byla po narození ještě u tety a strejdy. Na několik měsíců po odložení se totiž dostala k přechodným pěstounům. „My říkáme, že byla na táboře. S pěstouny jsme v kontaktu a i je má dcera ve fotoalbu. Tady ji odvážejí z nemocnice, má tady první svoje fotky,“ přibližuje adoptivní máma.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU („přechodka“) krizový institut péče o ohrožené děti

dočasná péče o svěřené dítě, která trvá nejdéle 1 rok

pěstoun má nárok na odměnu pěstouna a další dávky pěstounské péče

stejně jako dlouhodobý pěstoun spolupracuje s OSPOD a doprovázející organizací

Rodiče dceři rozhodně nic netají. Babyboxu říkají krabička a Vendula se na ni byla i nedávno osobně podívat. „Říkala jsem jí, že je to krabička, do které se vkládá miminko a že do takové krabičky byla daná i ona.“

Klára s Markem si uvědomují, že nevědí nic o biologických rodičích Vendy. Není to pro ně ale překážka.

„Někdy čtu komentáře, že mají čekatelé na adopci výhrady k dětem z babyboxů. To je nesmysl. Že nevíme nic o rodičích? Co by bylo jinak, kdybychom měli pár informací například o mámě Vendulky? Stejně by šlo, co se týče rodinné anamnézy, o malou informaci, kdyby byl třeba otec neznámý,“ zamýšlí se Klára a doplňuje, že i děti z babyboxu mají právo na rodinu.

Odložení ne přímo do babyboboxu

Odložení Venduly v březnu 2019 nebylo obvyklé. Nejspíš matka nesla novorozence ke karlovarskému babyboxu před šestou hodinou ráno. Otevřela ho, ale v časovém limitu tam dítě pravděpodobně nestihla dát a dvířka se zavřela. Žena tak dítě dala kolemjdoucí paní, která ho odnesla do nemocnice.

13:44 To, že je Lucka z babyboxu, řešila v různých obdobích víc a míň, říká adoptivní máma Eva Číst článek

„Ta kolemjdoucí paní dostala před babyboxem Vendy do ruky, aby ji odnesla na novorozenecké oddělení, takže malá šla rovnou tam. Ta žena měla říct, že se o dítě nechce starat a pak zmizela,“ vysvětluje Klára.

Malá Vendy měla přes dvě kila a byla velmi podchlazená. „Měla nízkou porodní váhu, byla slabě oblečená a dost podchlazená, že ji museli hodně zahřívat.“

Vendule je 6 let a po prázdninách nastupuje do první třídy. „Ráda si hraju, chodím do školky a jsem předškolačka. Když je hezky, tak chodíme ven na procházky, na výlety, jezdíme na chatu,“ říká Vendy.

Podle rodičů je chytrá, kamarádská a komunikativní. „Je tvrdohlavá, usměvavá a hodně upovídaná, rozhodně není stydlivá,“ říká táta Marek. Klára se přidává: „Je to sluníčko, není zlá, zákeřná nebo hamižná. Dokáže s každým vyjít, je oblíbená.“

Příběhy babyboxu Pokud chcete reagovat na rozhlasový seriál Radiožurnálu Příběhy babyboxu, můžete napsat autorce na e-mail: veronika.hlavacova@rozhlas.cz. V případě, že se vás babyboxy týkají – máte adoptované dítě z babyboxu nebo jste přímo z babyboxu – můžete se ozvat Evě, mámě čtyřletého syna Vítka z babyboxu. Buduje komunitu rodin, které spojuje právě téma babyboxů. Cílem je sdílet zkušenosti a hlavně ukázat dětem, že v tom nejsou samy. E-mail je babyboxrodiny@gmail.com

Otázky bez odpovědi

Marek s Klárou si uvědomují, že do budoucna dceři nebudou schopni odpovědět na řadu otázek. Věří ale, že dcera celou situaci pochopí.

„Přemýšleli jsme třeba o tom, že Vendy nebudeme moct říct, jestli někde má nebo nemá sourozence. Nemáme to jak zjistit. Nebudeme to mít jednoduché, ale malá je hodně rozumná, tak si myslím, že to pochopí,“ doplňuje Klára.

Podle rodičů je také důležité, aby se Vendula sama rozhodla, komu bude informace o babyboxu nebo adopci říkat.

„Ona má právo na to si jednou rozhodnout, komu to řekne a komu to neřekne. Ti, co ji znají, tak ví. A ti, co ji neznají, tak si myslí, že je moje. Jsme si opravdu podobné. Řekla bych, že je to moje věrná kopie. Obě jsme blonďaté, máme modré oči i světlou pleť,“ říká Klára.

Klára a Marek jsou z dcery nadšení. „Ona je pro nás prostě celý svět. Je to to nej, co nás mohlo potkat. Patří k nám do života. Opravdu jsme dostali ten největší dar, co jsme mohli dostat,“ usmívají se rodiče Venduly.