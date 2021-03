Sociolog: Na začátku pandemie šířili dezinformace trollové, na podzim už reální lidé jako Trump

„Dezinformace cílí na lidi, kteří se jimi přejí být zasaženi,“ tvrdí sociolog Václav Štětka. To znamená, že mají tendenci vyhledávat alternativní zdroje informací a těm oficiálním příliš nedůvěřují. „Tito lidé mají obecně nízkou důvěru v instituce, ve stát, v mainstreamová média. Často jsou to ti, co vyznávají různé alternativní životní styly a způsoby života,“ dodává v pořadu Hovory.

