Dělám přešlapy a jdu za hranu. Rodiče, kteří googlují, mám docela rád, přiznává influencer Cyril Děckař
„Každý dělá chyby, i já jsem některá videa musel smazat, není to cesta bez trnů,“ přiznává pediatr a influencer Cyril Matějka alias Cyril Děckař. „Člověk to musí vždycky myslet v dobrém,“ dodává. O čem píše ve své chystané knize? Co stojí za nárůstem obezity u dětí? A dokáže pomoct „doktor Google“? Odpovídá v pořadu Host Lucie Výborné.
Dívala jsem se na vaše instagramové stránky a zjistila jsem, že jste před rokem 24. srpna uveřejnil první video, kde učíte smrkat plyšového medvěda. Po roce sedíte tady. To je raketový nástup.
Říkám, že jsem taková rychlokvaška.
Když vám začnou psát rodiče, že vám děkují, nebo pediatři, že to děláte dobře, nabije vás to energií. To mě odrazilo ode dna, líčí pediatr a influencer Cyril Děckař
Jak vznikl Děckař?
Kamarád mi říkal, že když mi rostou sledující, měl bych si vymyslet nějaký pseudonym. Chtěl jsem něco uměleckého a řekl bych, že Cyril je zvláštní jméno, takže to jsem měnit nemusel. A to slovo děckař je trochu urážlivé, přijde mi takové pejorativní. Jako když se říká třeba obvoďák.
A používá se to v praxi?
Myslím, že nám tak říkají. Říkal jsem si, že když to tam takto použiji, tak už mi to nebude vadit, protože to mám ještě s hrubkou. A mě hrozně těší, když mě někdo upozorní na to, že tam mám chybu. To mi dělá velkou radost.
Hlavní kritik
Vaše paní je anestezioložka. Jakým způsobem participuje na videích ve smyslu kritiky?
Je takový můj hlavní kritik, protože jsem párkrát ze začátku udělal nějaký přešlap. Každý dělá chyby, i já jsem některá videa musel smazat, není to cesta bez trnů.
Teď už jí radši všechna videa ukazuji, abych někoho nenaštval, neurazil, abych rodiče nějak neponižoval. Člověk to musí vždycky myslet v dobrém. Já se někdy rozjedu a pak udělám nějaký přešlap, takže mi pomáhá.
Co jste smazal?
Smazal jsem jedno video s dithiadenem, který někdy používáme jako uklidňující lék pro děti. Pak jsem smazal ještě video s porodnicí, kde jsem říkal, že děti po porodu nenatahujeme a neměříme. A udělal jsem to takovým drastickým způsobem, že se to nelíbilo.
Vy máte to pěkné gumové miminko…
To dostává zabrat. Dělal jsem si z toho srandu a asi to bylo až moc. Někdy to je asi za hranou.
Předsudky rodičů
Když jste probíral s novináři bizáry ve své lékařské praxi, nejčastější bylo ochlazování dítěte v lednici. To zmiňujete skoro všude.
Všichni se mě na to ptají. To mi přijde asi jako to nejdramatičtější, co jsem kdy zažil.
Pořád dochází na dítě v lednici, ale já chci vědět ten zbytek. Co děláme jako rodiče špatně? Tak špatně, že zkušenému pediatrovi dá práci se tomu nesmát nebo rodiči něco strašného neříct?
Nejvíc nás v pediatrii mrzí, škádlí nebo i štve poddávkování léků na teplotu. Zrovna minulý týden se mi stalo, že nějakému dítěti dali třeba jenom poloviční dávku nějakého čípku na horečku.
Nějaké mimino mělo 39 a rodiče věděli, kolik se má dát, ale řekli: „My jsme dali radši jenom půlku dávky.“ Vždycky přemýšlím, jak je to možné, proč to lidi dělají. Mozek mi to nebere. I proto točím videa.
Mají zřejmě nějaké předsudky směrem k chemii a lékům?
Myslím, že ano. Mám o tom v knize krásnou kapitolu Chemie, moje oblíbená. Ale tam je kapitol – Chemie, Homeopatika, Internety.
Bude tam nepochybně i očkování.
Samozřejmě.
Ale ta kniha si asi nedělá takovou legraci, jakou si děláte vy na instagramu.
Ne, ta kniha určitě zábavná bude, ale je to tam dobře vysvětlené, kdežto na instagramu to je často takové nejasné, otevřené.
Lidi mi píšou, že neví, co je ještě sranda a co už je realita. V knize to bude detailně, protože se tam můžu rozkecat, ale sranda to bude. Zase nečekejte, že ta knížka bude suchá.
Existuje instituce, které se říká doktor Google. Lidé si leccos přečtou a pak přicházejí přechytralí. Některým lékařům to vadí, některým lékařům to nevadí. Když jsem přemýšlela nad vaším instagramem, říkala jsem si, že to je instantní doktor Google, akorát na instagramu…
Podle těch videí úplně léčit nemůžete. Spíš tam upozorňuji na časté problémy, ale řekl bych, že ta videa nejsou návody. A já informované rodiče, kteří mají nagooglováno, docela rád mám, ale vím, že každý to má jinak. Každý googluje jinak a někdo se opravdu dokáže dostat ke správné informaci a my ho už jen trošku zkorigujeme, a to nám urychlí proces.
Ale někteří rodiče si najdou úplně špatné informace. Takže je to tak i tak, ale většinou jsou rodiče už docela dobří. Myslím, že si nacházejí správné informace a většinou už trošku vědí, co chtějí, a to mi nevadí.
Co je u dnešních dětí z pohledu pediatra největší problém? Jezdí rodiče s dětmi na pohotovost zbytečně? A měl by se zvýšit regulační poplatek? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu výše.