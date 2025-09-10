‚Děláme to pro sebe.‘ Odsouzení sami vylepšují ubytovací prostory ve věznici Nové Sedlo na Lounsku
Odsouzení ve věznici Nové Sedlo na Lounsku si sami vylepšují ubytovací prostory. Vedení věznice k plánované výměně elektroinstalace nakonec přidalo stavební úpravy, které mají celý prostor zmodernizovat. Část odsouzených musela dočasně do věznice v Příbrami. Na nákup materiálu využila věznice ušetřené peníze a někteří muži ve výkonu trestu pak škrábou omítky, štukují nebo renovují nábytek.
„Děláme rekonstrukci naší ubytovny, takže tady budeme bydlet, takže to děláme pro sebe. Vypadalo to tady fakt hrozně a pod panem Steňkem, pod panem ředitelem, to tady dali dokupy, takže to bude vypadat zase o hodně líp,“ říká odsouzený Michael.
00:00 / 00:00
‚Řekli jsme si, že když máme odsouzené pryč, proč to neudělat celkově.‘ Poslechněte si reportáž o rekonstrukci věznice Nové Sedlo
„Dělám zednické práce, bourací práce, malovat, štukovat, prostě zedničinu, takovou chlapskou práci,“ dodává.
„Ne každý člověk je naprogramován na práci, protože když se zeptáte odsouzeného, co dělal do doby, než ho zavřeli, tak říká, že nic,“ říká Petr Steňko, pedagog volného času, momentálně stavbyvedoucí.
„Tam, kde nechají svoji sílu a svůj um, budou zase střežit toho druhého, aby jim to nezničil. A už jsem se ve věznici několikrát přesvědčil, že to, co dělali odsouzení, si strašně hlídají,“ vysvětluje svou zkušenost.
Boj se štěnicemi stojí majitele bytů na Chomutovsku ročně stovky tisíc. Často se šíří od stejných vlastníků
Číst článek
„Umývárna je zrekonstruovaná asi před čtyřmi lety, taky se dělala svépomocí s odsouzenými. S tou vlastně nic dělat nebudeme, mění se opravdu akorát chodba, ložnice a kulturní místnosti,“ ukazuje Kamil Minařík, zástupce ředitele věznice Nové Sedlo. „Původní myšlenkou bylo pouze vyměnit podlahovou krytinu,“ doplňuje.
„Já jsem přišel do věznice Nové Sedlo na začátku srpna. S kolegy jsme si udělali inventuru, zjistili jsme, že některé věci v té věznici úplně nejsou tak, jak by měly v moderní věznici vypadat,“ říká ředitel věznice Nové Sedlo Ondřej Kroupa.
„Viděl jsem, že odsouzení jsou pryč, opravovala se jen elektřina a najednou jsme si řekli, když máme odsouzené pryč, tak proč to neudělat celkově. Během přibližně čtyř dnů jsme se pustili do velké rekonstrukce,“ popisuje.
Peníze na rekonstrukci mají pouze z rozpočtu věznice bez nutnosti investice vězeňské služby. Ta podle mluvčí Markety Prunerové investovala loni nejvíc peněz do zabezpečení a jednou z největších akcí letos bude stavba nové věznice ve Velkých Přílepech. Začít by se mělo ještě v září.