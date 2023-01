Demografickým změnám čelí většina světa. Stárnoucí planeta může být časovanou bombou

Ve většině států světa demografická křivka jasně ukazuje, že stávající porodnost není dostatečná pro udržení populace. Japonsku se daří díky migraci, Čína naopak nezvládla politiku jednoho dítěte, píše britský list The Guardian. Stárnoucí populace je globálním problémem, ale zatím existuje jen málo způsobů, jak se s ním vyrovnat. Praha 19:46 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stárnutí populace neznamená nutně katastrofu | Foto: Cathal Mac An Bheatha | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Problém rychlého stárnutí populace a poklesu porodnosti zasáhl téměř celý svět. Některé země proto musely zavést předběžná opatření. Podle deníku The Guardian plánuje vláda v indickém svazovém státě Kérala zabavovat darovaný či zděděný majetek dětem, které se o své starší příbuzné dobře nestarají.

Další projekt nazvaný „Prathyasa“ (naděje) má upozorňovat na to, že sociální zabezpečení seniorů není charitou, ale základním lidským právem. Má zabránit tomu, aby děti opouštěly svých staré či nemocné příbuzné v domovech důchodců. „Prathyasa“ seniory pošle zpátky do jejich domovských států, aby se děti nemohly zbavit zodpovědnosti.

Takzvaný rodičovský bonus zavádí i sousední Slovensko. Seniorům přibyde jedno a půl procenta z hrubé mzdy jejich dětí. Letos šlo o jednorázový příspěvek, od příštího roku už budou dostávat přilepšení každý měsíc. Pojišťovna převede peníze automaticky. Podle slovenské vlády pomůže bonus zlepšit mezigenerační vztahy.

Zrušení politiky jednoho dítěte v Číně nezabralo | Foto: flickr.com, Creative Commons Attribution 2.0 Generic, Alexander Mueller

Nejvíc zranitelné jsou země, ve kterých je sociální péče slabá nebo chybí úplně. Mezi ně patří Čína, která zaznamenala poprvé od roku 1960 pokles počtu obyvatel. Jednou z příčin je politika jednoho dítěte. Čínská vláda v roce 2016 přehodnotila svá rozhodnutí, a nyní doporučuje rodinám, aby měly více dětí – situaci se už možná zachránit nepodaří.

Ženy v zemích, které nabízí větší přístup ke vzdělání a profesním příležitostem, mají jedno či dvě děti. Rozhodují se také podle toho, jestli mateřstvím neutrpí jejích kariéra. Rozdílný přístup je u vlád Řecka a skandinávských států. Zatímco ve Skandinávii je zajištěná kvalitní (a často bezplatná) péče o děti, Řecko se stále nevypořádalo s nestabilní finanční situací, která páry od rodičovství odrazuje.

V Japonsku se konzervativní politici pokoušeli zvýšit porodnost tím, že kladli důraz na patriotismus a ženskou povinnost přivést na svět nové občany. Reálně pomohl až větší počet přistěhovalců a nový přístup k rovnováze mezi prací a osobním životem. Teď japonská vláda doufá, že se situace zlepší díky finančním příspěvkům a benefitům.

Je stárnutí katastrofou?

Demografické změny jsou nebezpečné svou plíživostí. Statistické úřady sice poskytují jednotlivým vládám data, ale projevení zavedených změn může trvat roky. Kromě toho se vlády potýkají s nedostatkem financí, kvůli kterému musí prodlužovat věk odchodu do důchodu.

Minulý týden proběhly ve Francii stávky a demonstrace, kterých se zúčastnil až milion lidí. Důvodem bylo právě plánované zvýšení důchodového věku na 64 let – to je ale stále nižší věk, než ve kterém se do důchodu odchází v České republice. Se zvyšujícím se věkem dožití se ale pozdějšímu odchodu do důchodu vyhnout nejde.

Stárnutí populace ale nemusíme nutně vnímat jako katastrofu. Stejně jako se svět dokázal vyrovnat se zvyšujícím se počtem lidí, dokáže se vypořádat i s demografickou proměnou. Jedním z očividných řešení je přijmout přirozenou migraci. Ta může sloužit jako účinný způsob přesunu kapitálu a odborných znalostí z bohatých oblastí do chudších.

Neomezený růst populace není ve světě, který čelí klimatické změně a znepokojivému poklesu biologické rozmanitosti, tím nejlepším řešením. Problémy stárnutí populace v některých oblastech se musí řešit lokálně a efektivně, bez vyvolávání zbytečné paniky.