Deset let bojů za lásku. Pár s mentálním handicapem se konečně může vzít, umožnil přelomový rozsudek

„Líbil se mi, tak jsme spolu začali chodit. Láska, na první pohled.“ „Pravda,“ vzpomínají na začátek svého vztahu klienti zlínské Naděje Jaruška a Rosťa. Ten si dokonce pamatuje i datum, kdy se poprvé potkali.

„Potkali jsme se 30. července 2014. Jaruška mě nasměrovala ke správnému životu,“ říká Rosťa. Když si ale Jarušku chtěl vzít, nastal problém. „Nemohl oficiálně uzavřít manželství kvůli svéprávnosti,“ komentuje.

Rosťa za pracovnicemi přišel s tím, že by se chtěl oženit a že mu to soud zakázal. „Přišel za námi a pak jsme hledali alternativu,“ popisuje sociální pracovnice Uršula Klimšová z Naděje jak došlo k tomu, že Rosťa a Jaruška dostali v roce 2018 požehnání od evangelického faráře.

„Vznikl ne úřední svazek, ale požehnaný svazek. A už tehdy jsme si říkali, že to je nějaké nedokončené, protože nemohli mít společné příjmení. Nemohli se navštěvovat v nemocnici například. Zákon je bral jako dva cizí lidi,“ popisuje Klimšová.

Rosťa ale nepřestal bojovat za skutečnou svatbu. A teď, v lednu, po 10 letech vztahu, si u soudu vyslechl přelomový rozsudek.

„Soud k manželství jsem vyhrál,“ čte Rosťa rozsudek, který mu stále drží nějaké omezení práv, ale dovoluje uzavřít manželství.

„Měli jsme samozřejmě stejný cíl, jak měl Rosťa a Jaruška, aby docílili navrácení sňateční způsobilosti. A jsme velice rádi, že se to povedlo. Ale tu hlavní část – tu si vybojoval sám Rosťa. Jedná o poměrně ojedinělý rozsudek.“

„Co se nám nejvíce líbí, je, že pracně dosáhli toho, co nám připadá úplně běžné. Toho, co máme k dispozici, a ani se nám nezdá, že pro někoho to může být takto těžké,“ doplňují sociální pracovnice Barbora Bártková a Uršula Klimšová. Před vytouženou svatbou ale pár čeká ještě jeden důležitý krok.

„Máme podanou žádost o městský byt, mělo by to vyjít koncem března nebo dubna. Domluvili jsme se, že svatbu uspořádáme až po tom stěhování,“ uzavírá Rosťa radostný příběh.