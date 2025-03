Děti do toho dávají maximum. Na základních školách s tělocvikem pomáhají trenéři

V Česku poslední dobou přibývá škol, které se snaží zlepšovat pozitivní vztah dětí k pohybu pomocí tandemové výuky. Do hodin tělocviku zvou sportovní trenéry, aby učitelům pomáhali zatraktivnit vyučování. Pracují při tom už s dětmi druhých ročníků a učí je základům různých sportovních disciplín. Pardubice 10:00 22. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenéři mají při výuce tělocviku dětem mimo jiné pomoct najít si cestu k jejich vysněnému sportu (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Za dětmi na hodinu tělocviku přišel trenér basketbalového klubu Pardubice Jan Bodnar. „Mým posláním je naučit děti trochu basketbal, to znamená rozvíjet je po nějakých basketbalových dovednostech. Co se týče projektu jako takového, tak naším cílem je vlastně rozvíjet děti pohybově všestranně, to znamená, aby si vyzkoušely spoustu sportů, dovedností.“

„Pro nás je to super ze dvou důvodů. Za prvé jsme dva v tom tělocviku, takže můžeme rozdělit třídu a zapojí se všechny děti najednou. Pro mě jako pro učitele to je ještě přínosnější, protože to jsou nové nápady, nové inspirace,“ říká třídní učitelka druháků Petra Belejová.

Podle ní se děti snaží dát do tréninku maximum, protože je to baví. Taky by si díky tomuto projektu mohly děti najít sport, který je baví, a začít chodit do nějakého kroužku.

Proškolení trenéři aktuálně v Pardubicích pracují s dětmi v 29 třídách druhých ročníků. Projekt také podporuje pardubická radnice, v tomto školním roce na něj uvolnila 750 tisíc korun.