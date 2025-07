Duševní potíže řeší i děti na letních táborech, vedoucí by jim měli být oporou, podotýká expertka

S duševními potížemi se děti potýkají i na letních táborech. Jednat se může o stýskání, úzkosti, obavy, někdy problémy s navazováním vztahů. Specifický je táborový režim, děti se vyskytují v novém prostředí a setkávají se s novými lidmi, což pro ně může být příležitostí pro rozvoj, ale i výzvou, vysvětluje psycholožka organizace Nevypusť duši Klára Lampová. Praha 7:52 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letní tábory pro děti mohou být příležitostí pro rozvoj, ale i výzvou | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Vedoucí na táborech by si proto podle Lampové měli všímat atmosféry v kolektivu, měli by umět rozpoznat krizové situace a také by měli vytvářet bezpečné prostředí.

„Po pandemii covidu-19 sledujeme nárůst duševních obtíží u dětí a dospívajících, a to napříč různými typy potíží. Na danou situaci má vliv určitě i to, že se více mladých lidí nebojí pomoc vyhledat a říct si o ní, tak i tak je ale důležité je mít na paměti, že v každé skupině může být někdo, kdo prochází těžším obdobím, a ne vždy to dává najevo,“ uvedla Lampová. I proto by vedoucí měli podle ní počítat s tím, že podpora duševního zdraví dětí a vytváření bezpečného prostředí by měla být součástí každodenní péče o táborníky.

Mezi varovné signály duševních obtíží patří podle ní například zhoršování soustředění, výrazné proměny vzhledu, změny ve spánkových či stravovacích návycích, velmi intenzivní prožívání emocí či vyhýbání se sociálnímu kontaktu. Dalšími projevy jsou například nošení poznámek a přibývání kázeňských potíží ve škole, zhoršování školního prospěchu nebo například to, že je dítě častěji nemocné.

„Jde primárně o dlouhodobější projevy, všimnout si jejich náznaků je ale možné i během pobytu na táboře. Pokud mám pocit, že dítě něco trápí, je vhodné to oslovit,“ uvedla Lampová.

Vedoucí na táboře podle ní může být tím nejdůležitějším člověkem v pravý čas, tedy někým, kdo si všimne, že je něco v nepořádku a nabídne dítěti bezpečný prostor.

„Je taky úplně v pořádku, pokud si člověk v takové chvíli není jistý, co přesně říct nebo udělat. Důležitější než mít správné odpovědi je být v tu chvíli oporou,“ uvedla psycholožka. Pomoci můžou podle ní například návodné karty, jak vést s dítětem rozhovor.

„V posledních letech duševních obtíží u dětí přibývá, proto je pravděpodobné, že se i na táboře potkáte s dětmi, které něco těžkého prožívají. Právě proto je důležité mluvit citlivě a bez předsudků, tedy vyhnout se posměškům nebo tlakům na výkon,“ uvedla Lampová. Pro každé dítě je podle ní tábor jiný, některé se na něj těší, jiné se na nich necítí dobře. Obecně může být tábor příležitostí pro pobyt venku, zkoušení nových věcí.

Vedoucí by neměli zapomínat i na péči sami o sebe, k řešení složitých situací si by měli umět říci o pomoc například kolegy.„Nezapomínat na malé každodenní pauzy pro sebe, třeba pět minut ticha s hrnkem čaje, než začne ranní rozruch. I to je součástí duševní hygieny a prevence vyčerpání. Protože dobrý vedoucí není ten, kdo vydrží nejdéle, ale ten, kdo ví, že si taky potřebuje dobít baterky,“ dodala.