Děti jako malí starostové a poslanci. Debaty je učí kriticky myslet, mluvit i vyjednávat o životě

Umění debatování pomáhá dětem porozumět velkému světu, ve kterém vyrůstají. Děti si mohou vyzkoušet fungování regionálních i mezinárodních institucí, jako je Evropská unie nebo americký Kongres. Během debat se naučí pořádně argumentovat a hledat kompromis. „Jedná se o schopnosti, které se jim budou potom hodit v reálném životě, třeba v situacích se zaměstnavatelem," vyzdvihuje Barbora Lacinová, předsedkyně Asociace debatních klubů. Reparát Praha 22:49 12. července 2025

Yvonna Gaillyová ze vzdělávacího programu CO2 liga, který se zaměřuje na klima, v Reparátu přibližuje průběh debat: „Úkoly, které jim předkládáme, se příliš neliší od parlamentního nebo krajského semináře. Na práci dětí je vidět, že to řeší na úrovni malých dospělých, a když zavřete oči, tak slyšíte mluvit starostu nebo poslance.“

„Jediný rozdíl je v tom, že ty děti to, co se dozvědí a na čem pracují, přijímají naprosto autenticky – neberou to jako újmu. Nepřemýšlejí neustále nad tím, čeho se budou muset kvůli tomu vzdát. Prostě to berou jako danou věc a podle toho přizpůsobují své návrhy,“ vyzdvihuje.

Schopnost do života

Debatní dovednosti, které se hodí dennodenně v nejrůznějších situacích nejen ve škole, popisuje také Barbora Lacinová, předsedkyně Asociace debatních klubů. „Debatování je speciální výuková metoda, která má přesně daná pravidla. Účastníky tak vede k tomu, že rozvíjejí velké množství dovedností a schopností,“ přibližuje.

Debaty se účastní určený počet mluvčích, kteří mají své zadané role a časový limit. „Děti musí za konkrétní čas přednést projev na určené téma – říkáme tomu teze. Následně je ta debata vyhodnocována a vede ke zpětné vazbě, na základě které se mohou dál zlepšovat,“ říká.

V asociaci mají dvě varianty debat, připravenou a nepřipravenou. Na připravenou diskuzi mají účastníci tezi minimálně měsíc dopředu, zastávají buď afirmativní, nebo negativní přístup a mohou si připravit řádnou rešerši.

„K nepřipravené tezi dostávají účastníci zadání hodinu dopředu před samotnou debatou a k přípravě nesmí využívat žádné elektronické zařízení,“ poukazuje Lacinová.

Děti debatují třeba o umělé inteligenci a jejím dalším vývoji nebo třeba o politických systémech. Témata se pak liší pro žáky základních škol a středoškoláky.

Pozitivní dopady debatování vidí Lacinová v mnohém: „Je to schopnost rešerše, vyhodnocování informací, mediální gramotnost a i kritické myšlení, protože člověk musí kriticky nahlížet na argumentaci oponenta a vyhodnocovat ji.“

Podle ní jde o dovednosti, které se účastníkům následně zhodnotí v životě. „Je to třeba o tom vyjednat si v budoucnu vyšší plat u svého zaměstnavatele,“ navrhuje.

Nejpodstatnější ale podle ní je, že se k velkým výsledkům děti dopracovávají pomocí malých kroků, které jim proces debatování nabízí.

Otevírání mysli

Debatování pomáhá dětem rozvíjet nejen komunikační dovednosti, ale také přispívá ke kultivaci veřejné diskuze. Jak ukázalo finále Debatní ligy, kterou ve spolupráci s Asociací debatních klubů uspořádala galerie Kunsthalle Praha, děti a mladí lidé se nebojí otevírat ani zásadní celospolečenská témata.

„Teze, nad kterou účastníci debatovali, byla: Udržitelnost není slučitelná s uměleckou tvorbou. Navazovala na výstavu Volání lesa Kristýny a Marka Milde v Kunsthalle. Udržitelnost v umění má spoustu rovin, které jsme chtěli otevírat,“ komentuje finále Martina Freitagová, vedoucí vzdělávání a programového oddělení v Kunsthalle.

„Jde nám o přemýšlení o roli umění ve společnosti a o vnímání mezioborovosti. Studenti mohli uplatňovat své zkušenosti, které znají i z jiných oborů,“ upřesňuje k výběru teze Freitagová.

Kunsthalle nabízí také pestrý program pro školy: komentované prohlídky, přednášky, ale i workshopy, které se zaměřují na práci s umělou inteligencí a galerijní vzdělávání.

„Máme workshop, který se nazývá Argument umění. Ve dvou hodinách se studenti mohou navzájem přesvědčit, proč by dané dílo nebo výstavu měli vidět a neměli si ho nechat ujít,“ vysvětluje.

Podle Freitagové může být umění silným nástrojem vzdělávání, který nejen otevírá nové úhly pohledu, ale také učí vnímat svět v souvislostech a vést dialog o náročných tématech.

Vedle Debatní ligy, která se koní v češtině, existují i debatní klání v angličtině, například Prague Debate Spring. V létě proběhne také debatní akademie, kterou ve dnech 8. až 15. července v Praze pořádá Asociace debatních klubů ve spolupráci s International Debate Spring a Debate Education Association. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Asociace debatních klubů.

