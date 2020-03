Postavte bunkr, nahrajte podcast. Připravili jsme pro vás tipy, jak zabavit děti v karanténě.

Být celý den doma, nechodit do školy a nenavštěvovat se s kamarády může být pro děti náročné. Po chvíli jim mohou dojít nápady co dělat, začnou se nudit a zlobit. Proto je dobré, aby každý den dělaly něco nového. Starší děti zvládnou aktivity sami, těm mladším s nimi pomozte. Nejprve nechte děti udělat TO-DO list, kde si sepíšou všechny nápady, které by si chtěly vyzkoušet, a kde si je budou postupně odškrtávat. Děti budou mít inspiraci a také lepší pocit, že se každý den naučily něco nového.

„Běžte“ na prohlídku online muzea

Česká muzea jsou zavřená. To ale neznamená, že si nemůžete prohlédnou jejich exponáty. Mnoho muzeí nabízí virtuální prohlídky. Přes internet můžete zavítat například do Národního muzea před rekonstrukcí, Muzea hlavního města prahy nebo Technického muzea v Brně. Online si můžete prohlídnout i exponáty Národní galerie.

Nemusíte zůstávat ale jen v Česku. Virtuálně se můžete projít i v nejslavnějších muzeích celého světa. Nevšední zážitek zprostředkovává Google Museum Views, který na nafocení muzeí použil stejnou technologii jako při focení ulic pro Street View Google map. V databázi je více než 3 400 muzeí a historických budov, které si tak můžete prohlédnout.

Postavte si bunkr

Dejte dětem všechny deky, co doma najdete, pár židlí, jednu místnost, a nechte je postavit co nejpropracovanější bunkr. Bunkr se může stát jejich pevností, kde se cítí bezpečně a můžou v něm dělat další aktivity, třeba si přečíst knížku.

Přečtěte si knížku

V době karantény se mnoho činností přesunulo do digitálního světa. Neuškodí se ale na chvíli od něho odpojit. Děti se mohou zapojit do projektu Čtení pomáhá. Děti po přečtení knihy vyplní na webu krátký kontrolní test. Po úspěšném vyplnění testu získají kredit 50 korun, který věnují na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Čtení pomáhá rozdá na charitativní účely každý rok 10 milionů korun.

Natočte rozhlasovou či video reportáž nebo začněte svůj podcast

Na natočení reportáže stačí telefon, kamera nebo diktafon. Nejprve si vymyslete téma a sepište si scénář. Poté reportáž či podcast natočte či nahrajte a následně v počítači sestříhejte. Inspirací vám mohou být například příběhy Paměti národa, které zpracovali žáci základních i středních škol.

Můžete se také zapojit do projektu Paměti národa, kde se vaše dítě stane dokumentaristou z domova. Děti zaznamenají příběh někoho z rodiny či se spojí s pamětníkem po telefonu. Informace, jak bude projekt probíhat, najdete na webových stránkách www.vypravej.pametnaroda.cz. Stránky vás provedou celým projektem krok po kroku a vysvětlí vám například jak se na rozhovor s pamětníkem připravit, jakou zvolit techniku či jak následně video sestříhat formou návodů i instruktážních videí.

Vydávejte rodinné noviny

Pokud jsou vaše děti moc malé, aby se naučily pracovat se střihačskými programy, mohou vyrobit vlastní noviny nebo časopis. Dbejte na to, aby informace v časopise či novinách byly ověřené, děti se tak naučí vyhledávat údaje z věrohodných zdrojů. Tím zapojíte do aktivity i mediální výchovu. Jejich výtvory si potom společně přečtěte.

Udělejte si výlet do přírody

Omezení vlády se nevztahuje na pobyt v parcích a přírodě. Vyrazte tedy s dětmi na výlet. Nejlépe vyberte destinaci blízko vašeho bydliště s malou koncentrací lidí. Přesto si pro jistotu vezměte roušku. Během pobytů v přírodě si můžete zahrát například Geocaching, při kterém budete podle souřadnic hledat „kešky“, malé krabičky, z kterých si vezmete malý památečný předmět a na oplátku do ní také jeden vložíte.

Vyrábějte

Nechte děti ukázat svého kreativního ducha. Můžou složit origami, namalovat obrázek nebo vyrobit krmítko pro ptáčky. Zkuste pracovat na věcech, které se dají dále využít. Děti budou mít dobrý pocit, že někomu pomohly či něco vylepšily.

Ušijte si roušku

V Česku platí od čtvrtka 19. března povinnost nosit na veřejnosti roušku. Roušky jsou ale po celé republice nedostatkovým zbožím. Můžete si tedy s dětmi doma vyrobit svou vlastní. Stačí vám k tomu látka ze 100 % bavlny, jehla a nit. Látku si můžete koupit v galanteriích a prodejnách s textilním zbožím, které jsou od úterý opět otevřené.

Roušku nemusíte ušít jen pro sebe. Například Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje poprosila veřejnost o pomoc s ušitím roušek. Ochranných pomůcek mají totiž kritický nedostatek.

Pokud se rozhodnete, že budete šít roušky i pro ostatní, může vám pomoci interaktivní mapa na webu www.damerousky.cz. Na mapě vidíte jak nabídku roušek a poptávku po nich, tak i distribuční místa, kam roušky můžete nosit, a také místa, kde si můžete vyzvednout materiál, například látky nebo nitě.

Pokud někomu bude posílat roušky poštou, nemusíte za ně platit. Česká pošta přepravuje od čtvrtka do odvolání zásilky s rouškami zdarma.

Napište příběh na pokračování

Umístěte na viditelné místo u vás doma prázdný papír a tužku. Napište první větu příběhu, který společně vytvoříte, například: Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami byl tajemný černý les, který byl opleten mnoha záhadami. Každý člen rodiny může kdykoliv dopsat další větu. Až bude příběh hotový, společně si ho přečtěte.

Plňte si modrý život

Skauting na dálku Generátor mo(u)drého života je součástí skautingu na dálku. Junák, největší česká skautská organizace, pozastavil svoji činnosti 10. března kvůli šíření nového typu koronaviru. Stovky skautských vedoucích se snaží připravit program pro děti alespoň na dálku, který si můžou plnit samy doma.

Modrý život se poprvé objevil v knížce Jaroslava Foglara „Přístav volá”. Nechte své děti vyzkoušet si život hlavních hrdinů knížek známého spisovatele. Modrý život v knize sestavit chlapec Láďa Vilemín. Jedná se o několik pravidel, které každodenně plnil a dodržoval. Pokud je splnil, vybarvil si políčko daného dne modře. Dětem dodá pravidelnost a řád a zároveň pomůže k tomu, aby jejich dny byly vždy rozmanité. Modrý život je oblíbený převážně mezi skauty, pro mnohé z nich je Jaroslav Foglar dodnes vzorem. Pro inspiraci můžete například vyzkoušet Generátor mo(u)drého života, který vytvořil skautský vedoucí a vývojář webových aplikací Jakub Pekař.

Pravidelně volejte s prarodiči

Odborníci i vláda naléhají, aby lidé co nejvíce omezili styk se seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. Staří lidé se ale v izolaci můžou cítit osaměle, a i vašim dětem se může po babičce s dědečkem stýskat. Domluvte si tedy určitou hodinu, kdy si budou vaše děti pravidelně s prarodiči volat.

Zacvičte si jógu

Dětem bude v karanténě chybět pohyb. Procvičit své tělo můžou ale i doma. Zkuste si společně zacvičit jógu. Věnovat se také můžete venkovním sportům v přírodě, například jízdě na kole.

S dětmi si také můžete zahrát deskovou hru, udělat divadelní či loutkové představení nebo něco dobrého upéct. Karanténa je ideální doba pro rozvoj praktických dovedností, na které často v normálním životě nezbývá čas. Nebojte se s nimi probrat jejich pocity a nálady. Vypořádat se s nečekanou situací může pomoct také deníček, kde si budou zapisovat nejen své emoce, ale i co daný den nového zažily.