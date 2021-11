Pandemie se podepsala na dětech, jsou lenivější a agresivnější, zní od vedoucích letních táborů

Zdá se, že omezení zavedená v uplynulém roce a půl kvůli covidu děti hodně ovlivnila. Podzimní anonymní anketa České rady dětí a mládeže mezi víc než třemi stovkami táborových vedoucích ukázala, že jsou děti agresivnější a hůř mezi sebou spolupracují. Informuje o tom Radiožurnál. Praha 16:49 14. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Táboroví vedoucí se ale zároveň shodují v jednom. Některé děti si užily tábor víc než dřív. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na letošním letním táboře v Horažďovicích v západních Čechách se děti učily vyrábět různé předměty ze dřeva, ze železa, ale vyrazily třeba také na vodácký výlet. Přitom právě hýbat se a sportovat se chce dětem méně než dřív.

Podle dvou třetin táborových vedoucích se děti oproti dřívějšku začaly chovat výrazně jinak. Lenost a horší kondičku zmiňovali nejčastěji.

„Fyzická námaha je obtěžuje. Když řeknu, že jdeme pěšky, tak se ozvou, proč nejedeme autem nebo vlakem. Děti se stáhly hodně do izolace. Samy za sebe dokážou podat neskutečný výkony, dokážou se s tím poprat daleko lépe, než když je to úkol týmový a je potřeba spolupráce,“ popisuje svou zkušenost pro Radiožurnál Kateřina Kovandová, které dětské tábory vede.

To, že se děti mezi sebou hůř na něčem domluví, uvedlo v anketě 38 procent vedoucích. Asi čtvrtina si všimla toho, že děti chtějí být víc samy. A pětina oslovených pak u dětí zaznamenala větší agresivitu.

„Takový skrytá, nevědomá sociální agresivita,“ říká pořadatel pobytů z jižních Čech Marcel Pudich. Motivem jednoho z táboru pro nejstarší bylo 20. století. Součástí bylo období stavby Berlínské zdi a související události. Děti dostaly za úkol v 60. letech zeď pomalovat v rámci hippies éry.

„Potom přišla tvrdá komunistická éra a zeď přebarvili na šedo. Účastníci byli naštvaní, tak si sehnali spreje a přestříkali to. A komunisti proti nim jakoby zakročili. Několik dětí se přidalo na stranu komunistů a začalo svým spoluúčastníkům škodit. Mělo to dohru i mezi účastníky, kdy vedoucí museli říct stop, to období skončilo, uděláme za tím tlustou čáru a jdeme dál,“ popisuje letošní zkušenost Pudich.

Duševní problémy

Táboroví vedoucí se ale zároveň shodují v jednom. Některé děti si užily tábor víc než dřív. Byly totiž rády, že můžou být o prázdninách s kamarády. Je ale víc dětí, které s vrstevníky vycházejí jen obtížně. Ve své ambulanci to vidí i dětský psycholog Oldřich Ďurech.

„Výrazně se zvýšil počet žádostí o pomoc kvůli potížím dětí začlenit se do kolektivu. V mnoha případech jsou tyto obtíže tak veliké, že dítě odmítá chodit do školy nebo se účastnit jiných aktivit s vrstevníky,“ říká Ďurech.

Jak už dřív upozornili dětští psychologové a psychoterapeuti, zavřené školy, zrušené kroužky a další restrikce v době epidemie covidu-19 povedou mezi dětmi k nárůstu výskytu duševních onemocnění.

Ministerstvo školství počítá s tím, že nejen teď, ale ještě v následujících dvou až třech letech bude potřeba vyrovnávat mezi dětmi nerovnosti, které pandemie způsobila. Vedle doučovacích kempů dává stát peníze třeba i turistickým oddílům a dalším organizacím, které s dětmi pracují.