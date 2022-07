Děti do šesti let na trampolínu nepatří, jejich tělo ten nápor nemůže zvládnout, varuje pediatrička

„Dítě do šesti let není k pohybu na trampolíně tělesně vybavené. Navíc, když jich skáče víc najednou, výrazně se mění vlastnosti náčiní,“ upozorňuje pediatrička Dominika Štefflová. Než dítě půjde na venkovní trampolínu, mělo by podle ní umět například kotrmelec, skákat panáka, běhat a chodit do kopce v nerovném terénu. Praha 21:33 9. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Když jdeme na oslavu, tam mají trampolínu a na ní jsou všechny děti, tak je těžké říct tomu svému: Ještě ti nebylo šest, nemáš ještě zralé svaly na to, abys šel skákat,“ uznává pediatrička | Foto: Karolina Grabowska | Zdroj: Pexels | Licence Pexels,©

Trampolína je gymnastické náčiní, zdůrazňuje Štefflová, a ne každé dítě má dost pohybových schopností na skákání. „Když jedete na koni, tak taky potřebujete nějakou průpravu s dohledem. I když se to zdá jako něco přirozeného,“ srovnává pediatrička.

„Uvědomuji si, že je to forma zábavy, kterou chce málokterý rodič odepřít svým dětem,“ uznává.

„Ale i tak by se měly dodržovat nějaké zásady, které jsou přijatelné pro rodiče i děti. Samozřejmě, když jdeme na oslavu, tam mají trampolínu a na ní jsou všechny děti, tak je těžké říct tomu svému: Ještě ti nebylo šest, nemáš ještě zralé svaly na to, abys šel skákat.“

Když už rodiče mladší díte na trampolínu pošlou, měli by na něj dohlížet. „Do šesti let na to dítě opravdu není vybavené. Po krátké chvíli se unaví. Je lepší ho držet za ruce. A vůbec by nemělo být předškolní dítě na trampolíně s dalšími dětmi, protože pak se vlastnosti náčiní dramaticky mění. Trampolína není chůva,“ zdůrazňuje Štefflová.

Svaly menších dětí nejsou na tak velké skoky, jaké trampolína umožňuje, stavěné. „Dítě není zvyklé padat z takové výšky. Při dopadu se mohou stát úrazy končetin,“ říká pediatrička a doporučuje nejprve s dětmi skákat panáka nebo chodit v terénu.

„Také doporučuji průpravu s trenérem juda, parkuru nebo akrobacie,“ říká Štefflová s tím, že dítě by se mělo naučit mimo jiné padat.

Topení je tiché

Topení je hned po úrazech druhá nejčastější příčina dětských úmrtí. „Nejhorší situace jsou zahradní party, na kterých je spousta lidí a všichni hlídají všechny, takže nikdo nehlídá nikoho. A po čtvrt hodině se zjistí, že Janička leží na dně bazénu,“ varuje pediatrička Štefflová.

„Dítě by vůbec nemělo přijít do kontaktu s vodou bez dohledu. I když má rukávky, kruh nebo vestu.“

Zahradní bazény by měli rodiče zakrývat ne měkkou plachtou, ale něčím tvrdým, čím dítě nemůže propadnout. Vstup do bazénu by se měl také zamykat, ve vodě by neměly zůstávat hračky nebo schůdky, které by dítě mohly lákat.

„Topení je tichý proces, nikdo nemává rukama a nekřičí jako v Pobřežní hlídce. Navenek se nic neděje, nic se nemění. Až na to, že někdo může přijít o život,“ uzavírá Štefflová.