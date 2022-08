Je to mimino pohodář, nebo je s ním něco špatně? Hlavně nesrovnávejte, radí dětská fyzioterapeutka

Že je na miminku něco špatně, by si měli všimnout buď už v porodnici, nebo by na to měl upozornit pediatr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Důležité je, aby miminko reagovalo na podněty, na hračky, na úsměv,“ říká dětská fyzioterapeutka. Poslechněte si celý rozhovor s Lucií Kaasovou v Houpačkách

„Šest týdnů se neděje nic, dítě má svůj jakýsi oddechový čas. Aby se vyrovnalo z původní polohy v mamince. Po šestinedělí se jde k pediatrovi, který by měl miminko prohlédnout a podívat se, co umí. Je ale velký problém, když se pediatr jen zeptá, co miminko dělá, a sám si to nezkontroluje, v jaké kvalitě to je,“ upozorňuje fyzioterapeutka.

Vada, která by se vyřešila za jednu návštěvu u pediatra, se potom rozvíjí a řeší ji právě fyzioterapeuti.

Dítě přirozeně se svým tělem nemá problém. Pochybnosti získává až od okolí, upozorňuje psycholog Číst článek

„Výborné by bylo, kdyby se uzákonilo, že by se dítě preventivně po šestinedělí mělo dostat k fyzioterapeutovi. Ten přece jen vidí víc než pediatr. Bylo by to dobré z preventivních důvodů, může se stát, že na miminku neuvidíme nic, nebo že se domluvíme na kontrole za tři měsíce, abychom zjistili, jestli se vyvíjí děťátko správně.“

Kaasová doporučuje rodičům, aby vývoj svých dětí nesrovnávali s tím, co vidí v okolí. „Neřešíme týdny, dítě to dožene,“ uklidňuje.

Ne kdy, ale jestli správně

Záleží třeba na tom, jestli se miminko nenarodilo předčasně, jestli neměla matka těhotenskou cukrovku, a jaký přístup obecně rodiče k dítěti mají a jak si všímají jeho rozvoje.

Děti do šesti let na trampolínu nepatří, jejich tělo ten nápor nemůže zvládnout, varuje pediatrička Číst článek

„Když máme aktivní přístup, hrajeme si, hladíme, stimulujeme dítě, tak je to poznat. Ale když se neděje nic dva tři týdny, tak je to v pořádku, každé dítě má svůj vývoj. Důležité je to, aby to, co má umět, nedělalo ve špatných pohybových stereotypech. Ale jestli je to o pár týdnů později, z toho se nestřílí,“ shrnuje fyzioterapeutka.

Například celodenní nošení v šátku není pro miminko prospěšné, protože mu pak chybí další stimuly. „Dítě patří na rovnou podložku. Jen ta mu nabídne prostor pro otočku a další dovednosti.“

Důležité také je, jestli dítě dostatečně leží na břiše. „Aby mělo o oporu o ruce. Když dítě nejde na ruce, tak je má potom slabé a nemá je připravené na lezení. Do šestinedělí je normální, když má miminko svoji polohu a hoví si v ní, ale potom až do tří měsíců by se mělo pomalu natáhnout, položit nohy do dálky, centrovat hlavu a začít se zvedat přes ruce. Tomu se říká pasení,“ shrnuje Kaasová.

Problém se pozná třeba tak, že dítě má na těle faldíky nerovnoměrně rozmístěné, když je má dítě víc na jedné straně těla, měli by si toho všimnout rodiče a pediatři. „I miminkům se někdy zablokuje krční páteř, včera jsem odblokovala pětiměsíčního kojence,“ dodává fyzioterapeutka. Na to by mělo rodiče a lékaře upozornit třeba to, že se dítě dívá a pohybuje převážně na jednu stranu.

„Když dítě jenom leží a nic se mu nechce, raději bych ho zkontrolovala,“ shrnuje Kaasová. „Tedy když to trvá moc dlouho. Jsou miminka-pohodáři, kteří spíš leží a koukají. Důležité je, jestli reagují na podněty.“

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.