Psycholožka radí dětem: Kamarád si s tebou po prázdninách nepovídá? Stává se to, přátelství se mění

Nový školní rok pro děti znamená, že mají příležitost poznat něco nového, něco prozkoumat. „I kdybych pak zjistil, že mě to tak úplně nebaví, stejně je to příležitost zjistit něco o sobě. A to je hrozně důležité,“ zdůrazňuje psycholožka.

„Také bychom neměli zapomínat, že ve školní docházce nejde jen o známky. Ale taky o to, abychom poznali sami sebe. Abychom se vyznali v tom, co ze školních předmětů nás baví, co nám jde, co je nám tak nějak blízké. A s každým novým předmětem se nám otevírá taková nová oblast,“ vyzdvihuje Barbora Downes.

Obzvlášť to platí u nových kroužků nebo mimoškolních aktivit. „Je důležité zkoušet nové věci, protože ne každý hned ví, jestli ho baví zpět, nebo sport. Cokoliv nového, co zkusíme, nám dává informaci o nás samých,“ vzkazuje dětem.

Před spaním bez mobilu

Častou potíží dětí a dospívajících je časné ranní vstávání. Než začne nový školní rok naplno, doporučuje psycholožka dětem, aby si přece jen posunuly budík na dřívější hodinu, než ve kterou vstávaly o prázdninách. A také radí chodit spát tak akorát, ne příliš pozdě.

„A pak jsou tu základy technologické hygieny. Dvě hodiny před tím, než jdeme spát, nekoukat do mobilu ani do iPadu. Televize se dá ještě tolerovat. Jde o to, že bílé světlo, které přístroje vyzařují, snižuje množství hormonu, který spínek přivolává. Nejlepší je číst si nebo poslouchat rádio,“ doporučuje Barbora Downes.

Přátelé se mění

První den ve škole nastává „souboj“ o to, kdo bude ve škole sedět s kým a kde. Asi nejhorší situace je, když náš kamarád nebo kamarádka, kterého jsme měli během školního roku, na nás za dva měsíce zapomněl, neozval se a pokračuje v tom i ve škole.

„I to se stává,“ soucítí psycholožka. „Může se stát, že se někdo změní. Možná i u nás. Možná už víme, že se naše kamarádství proměnilo, i když jsme třeba stále ve stejné třídě.“

„Důležité je najít hranici, abychom se nikomu nepodbízeli, nedolézali, protože když jdeme pod svoji důstojnost, tak si nás ten druhý člověk neváží. A třeba se k nám pak začne chovat nehezky,“ upozorňuje Barbora Downes.

Doporučuje vzít si kamaráda stranou a zeptat se ho, co se děje. „Jenom tak říct: Zdá se mi, že už se spolu tolik nebavíme, a chtěl jsem vědět, co se děje,“ radí psycholožka. „A pokud mám pocit, že bych se musel nějak ponížit a vnucovat se, tak je dobré porozhlédnout se po někom jiném.“

Zdůrazňuje ale, že je přirozené, že se lidé mění, změní zájmy nebo se mu s dospíváním promění temperament. „A také přátelství se během života mění. Některá zůstávají navždycky, ale každý má určitě přátele, kteří mu do života přišli a odešli. Je potřeba se s tím naučit vypořádat,“ uzavírá psycholožka.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.