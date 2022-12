A co když se děti netěší na Vánoce? Centrum Locika přináší rady, jak s nimi mluvit

Psaní Ježíškovi o dárky, besídky a prázdniny. Vánoční svátky jsou mezi dětmi oblíbené a přináší mnoho emocí. Ty ale pro všechny nemusí být jenom pozitivní. Vánoce se většinou odehrávají v rodinném kruhu, pokud ale děti žijí v nefungující rodině, mohou jim svátky připomínat, že bezpečné zázemí nemají, varuje Centrum Locika pro pomoc dětem. Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na otázky, jak se chovat k dětem, které se na Vánoce netěší. Praha 15:33 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ne pro všechny děti jsou Vánoce pozitivní zážitek (ilustrační fotp) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč se některé děti netěší na Vánoce?

Vztek, smutek, úzkost a strach. I to jsou emoce, které mohou Vánoce v některých dětech vyvolávat. Jedná se většinou o děti, které se doma necítí v bezpečí, jsou týrané nebo zneužívané či spolu s rodinou zažívají ztrátu nebo strach o blízké.

Může se tak jednat i o ukrajinské děti, ty tráví svátky mimo svůj domov a často bez úplné rodiny, vysvětluje na webových stránkách Centrum Locika, které pomáhá dětem, jež zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo jako svědci.

Jak se může projevovat jejich chování?

Podle organizace Locika některé děti vánoční oslavy a akce narušují, znevažují nebo sabotují. Někdy se u nich projevují tendence nic si nepřát, odmítají dárky i zapojení do akcí.

Mohou být i agresivní vůči ostatním dětem anebo více plačtivé a lítostivé. Uzavírají se do sebe, nebo se naopak více projevují vůči okolí – vzdorují, protestují nebo jsou odtažité.

Obecně platí, že děti, které čelí obtížím v rodině, se častěji sebepoškozují, utíkají z domova, mají větší pravděpodobnost rozvoje psychických nebo psychosomatických potíží.

Pomáhá chlácholení?

Při jednání s těmito dětmi je podle centra Locika potřeba dát si pozor na utěšování typu „to bude dobré“ nebo „jsou Vánoce, tak si to užívej, podívej, jak je to pěkné“. Děti mají právo na to, aby prožívaly Vánoce negativně.

Nejlepším řešením je proto vytvořit jim bezpečný prostor pro svěřování, kde mohou mluvit o tom, jak jim je, bez toho, aby cítily nátlak.

Jak se k těmto dětem chovat?

Kromě projevování zájmů a pochopení pro jejich reakce je důležité děti také nevyčleňovat z kolektivu. I když neprojevují nadšení, mohou být stále součástí předvánoční akce nebo besídky.

Pozvání do rodiny na Vánoce nebo obdarování velkým dárkem je potřeba důkladně zvážit, ne pro každé dítě je to vhodné.

Pro děti, které nemohou trávit vánoční svátky doma, je důležité dodržovat tradice, na které byly zvyklé. Pomáhá je také zapojit a motivovat k pomoci ostatním, podle centra je dobrým nápadem například upečení vánočky nebo psaní dopisů ostatním.

Jak tedy mluvit o Vánocích?

Děti, které nemají stejně dobré podmínky jako ostatní, často cítí pocit viny. Myslí si, že si svoji situaci nějak zasloužily, proto je lepší mluvit o symbolech naděje a světla spíše než zdůrazňovat motivy oběti, hříchu, spasení a trestu.

Kde najít odbornou pomoc? Linka bezpečí

Centrum LOCIKA

Linka důvěry

školní psycholog

lékař

krizové centrum

OSPOD

Slibování okamžité záchrany nebo osvobození může působit jako zlehčování jejich problémů a vyvolávat dojem, že kdyby věřily nebo se chovaly jinak, všechno bude lepší.

Co dělat, když se dětské emoce přenesou i na dospělé?

Kontakt s traumatizovanými dětmi může být těžký také pro dospělé. Některé děti čelí hlubokým problémům, se kterými jim můžou nejlépe poradit specializovaní odborníci a centra.

Pokud by kontakt s těmito dětmi vedl k složitým emočním situacím a těžkostem i u daných dospělých, je pro obě strany nejlepší ho přerušit. U dětí totiž můžou melancholické emoce dospělých prohlubovat vinu a úzkost z toho, že někomu ubližují.