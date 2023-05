Zastavil se v českých školách čas? Malí redaktoři zjišťují, jak může vypadat výuka ve 21. století

Jak se dá ve školní výuce použít seriál Simpsonovi nebo sociální sítě, co všechno může ovlivnit školský ombudsman a jak se vlastně učí samotní učitelé? To je jen krátký výčet z desítek otázek, kterými se v posledních týdnech zabývala nejmladší česká redakce. Členové Dismanova souboru se ve svém podcastu Děti se ptají tentokrát zaměřili na to, jak by mělo nebo mohlo vypadat školství v 21. století. K dispozici měli opět hned několik respondentů.

