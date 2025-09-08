‚Děti se tu znovu učí zručnosti.‘ Knihovna v Přerově v září nabízí žákům pomoc s obalováním učebnic

Pracovníci městské knihovny v Přerově nabízí i letos školákům pomoc s obalováním učebnic. Dětem a jejich rodičům díky ní odpadnou starosti se sháněním mnohdy nestandardních rozměrů obalů. Službu knihovna nabízí celé září. Denně ji využívají desítky zájemců.

Slovníky a pravidla českého jazyka v rukách editora zpravodajského serveru iROZHLAS.cz. (ilustrační snímek)

Knihovna v Přerově nabízí žákům pomoc s obalováním učebnic (ilustrační foto) | Foto: Lukáš Řezník | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do knihovny s celým košíkem učebnic přišla paní Petra Jemelková s dcerou Eliškou. „Chodíme sem už třetím, čtvrtým rokem. Obaly jsou kvalitnější a nemusím je vybírat složitě v papírnictví,“ vysvětluje, proč využívá služby knihovny.

‚Obaly jsou kvalitnější a nemusím to vybírat složitě v papírnictví.’ Knihovna v Přerově pomáhá žákům s obalováním učebnic

„Na stole máme přichystanou fólii na obalování knížek, kterou přizpůsobíme velikosti knih. Máme svorky, nůžky a izolepu,“ popisuje pro Český rozhlas Olomouc Miroslava Nevřelová, knihovnice v dětském oddělení.

„Děti se učí obalovat samy. Pomůžeme jim, pokud učebnic mají víc, ale děti se snaží,“ vysvětluje a radí jednomu z nich: „Vem knížku a zabal jí do té fólie tak, aby byla pěkně na prostředku. A teď přichází na řadu svorky.“

V přerovské knihovně pomáhají dětem s obalováním učebnic (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Obalování učebnic může být pro některé i kreativní dílnou. „Obratnost dětí a vůbec manuální zručnost dětí je už taková bídná,“ říká ředitelka knihovny Edita Hausnerová. „Tady se motorice znovu učí a vrací se k tomu jako třeba ve školce,“ dodává.

Službu obalování učebnic nabízí knihovna i ve všech svých pobočkách. Příchozí navíc získají i registraci zdarma, a to na celý rok.

