Školáci se baví hlavně přes sociální sítě, třetina dětí přečte ročně alespoň čtyři knihy, uvádí průzkum

Děti v Česku s kamarády komunikují častěji přes sociální sítě než osobně. Na internetu či hraním počítačových her tráví většinou dvě až tři hodiny denně. Víc než pětina školáků je na síti pak pět a víc hodin denně. Ukázalo to Minisčítání, do něhož se zapojilo 18 833 žáků a žaček od 9 do 15 let. Výsledky představil na tiskové konferenci předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

