Britští lingvisté vyhlásili brexit dětským slovem roku. Uspěl i Trump, Hitler a jednorožci

Slovem roku u dětí ze Spojeného království se stal brexit. Pasovalo jej na něj nakladatelství Oxford University Press poté, co v dětské literární soutěži rozhlasové stanice BBC Radio 2 oproti loňsku výrazně vzrostl výskyt tohoto výrazu pro odchod země z Evropské unie. Píše o tom server Sky News. Londýn 8:43 13. června 2019

Děti do 13 let měly za úkol napsat krátký příběh do 500 slov. Přišlo přes 100 tisíc povídek. (ilustrační foto)

Děti do 13 let měly za úkol napsat krátký příběh do 500 slov. Přišlo přes 100 tisíc povídek, přičemž slovo brexit se v nich objevilo 418krát. To je o 300 procent více než minulý rok. Mezi dětskými dílky se objevila například povídka Kočka, která vyřešila brexit.

Lingvisté z Oxford University Press pak brexit vyhlásili dětským slovem roku. „Toto téma, které je mimořádně složité a těžké i pro ty nejlepší politické mozky, velmi zajímavě a chytře podnítilo dětskou kreativitu a vynalézavost,“ uvedla zástupkyně nakladatelství Helen Freemanová.

Kromě brexitu se na nejvyšších příčkách umístili z reálných osob portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, následovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem, nacistickým vůdcem Adolfem Hitlerem a anglickým fotbalovým útočníkem Harrym Kanem.

Ukázalo se rovněž, že děti jsou fascinovány lenochody a jednorožci. Mladí autoři též často zmiňovali digitální asistenty, jako jsou Alexa nebo Siri.