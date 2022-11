Dvouleté dítě si ze sledování videí nic nevezme, jen ho to obere o spánek a pohyb, varuje expertka Slussareff

„Nejde jen o to, co děti s technologiemi dělají, ale i o to, co kvůli nim vynechávají. Bývá to často spánek, a to i u těch nejmenších. Sledováním pohádek oddalujeme večerní uložení, místo odpoledního spánku pouštíme tablet,“ říká v pořadu Houpačky Radia Wave výzkumnice Michaela Slussareff. Ta na základě dat, která reflektují děti různých věkových skupin a jejich užívání technologií, napsala knihu Hry, sítě a porno. deti telefon mobil obrazovky stimiuly mozek vychova vyvoj slussareff 19:19 6. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Holčička s mobilem | Foto: Kelly Sikkema | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Technologie samy o sobě nejsou zlé. Máme z nich strach, protože si je ze svého dětství nepamatujeme. Musíme vědět, kam chceme v jejich užívání dítě dovést,“ vysvětluje výzkumnice z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která je zároveň tamní proděkankou pro vnější vztahy a vzdělávání.

„Obecně se doporučuje, aby děti do dvou let nebyly ve styku s obrazovkami, tedy s mobily, tablety a televizí. Chápu, že pro rodiče to je složité a pro rodiny s více dětmi je to vlastně nereálné,“ uznává Slussareff.

Základem podle ní je, aby dítě nekonzumovalo obsah s rychlými střihy obrazu a zvuku. „Protože takový obsah videa díte hrozně moc stimuluje, jenže dětský mozek je pomalejší, nervová soustava se ještě vyvíjí. Děti jsou pak přestimulované,“ přibližuje a dodává:

„Podle výzkumů to může mít i dlouhodobé nebo trvalé vlivy na dětskou pozornost.“

Videa, kde mluví pomalu dospělí a něco vysvětlují dětem, podle Slussareff tolik nevadí. Ale malé dítě si z nich mnoho nevezme. „Do dvou a půl roku si děti neumí to, co vidí na obrazovce, přenést do reálného života,“ upozorňuje výzkumnice.

„Pokud máme pocit, že se malé dítě do dvou let učí něco z obrazovky, tak ne, k ničemu takovému nedochází. Rodiče říkají, že dítě třeba opakuje anglická slovíčka, to ano, pro děti je přirozené opakovat a učit se imitací, ale s největší pravděpodobností neví, co ta anglická slovíčka znamenají. A když ano, tak to neumí zařadit do správného kontextu a do konverzace,“ říká Slussareff a zdůrazňuje, že děti se nejlépe učí sledováním a nápodobou dospělého.

Dopady na dětský spánek

Koukání na obrazovky navíc děti obírá od to, co je důležité pro jejich vývoj – spánek a pohyb.

„Do dvou let prochází dětský mozek největším vývojem v celém životě. Proto je efektivnější, když dítě tráví tento čas bez obrazovek.“ Michaela Slussareff

„Dítě do dvou let hodně spí. Když je vzhůru, tak jí, nebo je venku, učí se lézt, sahá na předměty a sleduje dospělého. Přesně to potřebuje k tomu, aby se dobře rozvíjelo fyzicky i psychicky, aby se učilo věci, které potřebuje. Do dvou let prochází dětský mozek největším vývojem v celém životě. Proto je efektivnější, když dítě tráví tento čas bez obrazovek,“ zdůrazňuje autorka knihy Hry, sítě a porno.

Nejčastěji přitom děti vynechávají kvůli tomu, aby mohly trávit čas u obrazovek, spánek. „Chodí spát pozdě, nebo se před spaním dívají na obrazovky, tím pádem spánek není potom tolik kvalitní. U dívání se na pohádku místo spánku po obědě si dítě tolik neodpočine.“

Také se děti nenaučí správně zacházet se svými emocemi, pokud se uklidňují příliš často sledováním obrazovek.

„Všichni, včetně mě, používáme technologie, když se potřebujeme dítěte trošku zbavit, potřebujeme si trochu odpočinout, nebo si s ním nevíme rady a nemáme na to sílu, protože jsme všichni unavení rodiče,“ přiznává výzkumnice a poukazuje na problém:

„Je jednoduché dětem zapnout televizi nebo tablet a dítě se zázračně uklidní. Jenomže my potřebujeme, aby se dítě naučilo své emoce zpracovávat, aby se naučilo se uklidnit. Děti, které to neumí, usínají delší dobu, tím pádem spí méně.“

První telefon a pornografie

Mezníkem je první chytrý telefon. Slussareff doporučuje rodičům nejprve dobře mobil nastavit a zapnout dětský účet. Také je potřeba se s dítětem domluvit na pravidlech používání telefonu.

„Rodič schvaluje, jaké aplikace se stahují. Dítě zvedá hovory, když mu rodič telefonuje. A pak je tu takzvané pravidlo babičky – když cokoliv píšeš nebo posíláš, zamysli se nad tím, jestli by to mohlo viset u babičky na lednici,“ navrhuje výzkumnice.

„Ani na rodičovské aplikace se nemůžeme úplně spoléhat. První setkání s pornografií u dětí hodně koliduje s časem, kdy dostanou první telefon. Je potřeba děti na tohle připravit a mluvit o tom, co se může stát,“ dodává autorka knihy Hry, sítě a porno.

Poslechněte si celý rozhovor.