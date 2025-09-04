Děti v Žichovicích mají novou školní družinu. A můžou se v ní cítit jako princové a princezny
Školní družina v Žichovicích na Klatovsku se přestěhovala. A rovnou do zámku. V jeho prostorách sídlila od 60. let minulého století, pak už ale neodpovídala potřebným standardům a přestěhovala se do provizoria. Zůstala v něm 18 let. Až do letošní velké rekonstrukce zámeckých prostor.
Novou družinou ochotně provází nadšené děti. „Tady je jídelna, tady si dáváme talíře a tady si dáváme příbory," popisuje Sedmiletá Anička. „Tady je učebna, abychom nemuseli do školy na kroužky. Náboženství jsme měli v minulé družině, ale na angličtinu jsme museli chodit zpátky nahoru do školy,“ pokračuje v provázení Nikolka z páté třídy.
Děti Českému rozhlasu Plzeň prozrazují, že mnozí z jejich rodičů před lety tuto družinu taky navštěvovali. Vychovatelkou v družině je Alena Frančíková. „Je to rozdíl, máme tady mnohem víc prostoru, je to tady všechno nové a je tu blízko park,“ usmívá se se Frančíková.
„My jsme měli dílnu dřív tady, a tady okýnko, kde jsme dostávali obědy,“ vzpomíná na svá léta v družině starosta Žichovic Václav Hlaváč zvolený za Starosty a nezávislé. Dnes jsou tady nové herny, učebna, zázemí a taky jídelna s krásnými štuky a malbami.
„Zrekonstruovali jsme bývalou kapli, v bývalé kapli se dneska nachází jídelna a výdejna jídla je taky nová. Nebyla to úplně jednoduchá cesta, protože samozřejmě je to kulturní památka, ale dotáhli jsme to do konce a je tu kapacita pro 45 dětí, což je úplně super. V té staré družině jsme nedokázali všechny ty děti přijmout do družiny, protože kapacita neodpovídala,“ je spokojený Hlaváč.
Rekonstrukce družiny přišla na 6 milionů korun, polovinu nákladů pokryje evropská dotace.