Vysvědčení se blíží a tlak na zlepšení známek roste. Pozor na strach ze selhání, varuje děti psycholožka

Rodiče i děti možná napadlo, že je čas rychle ve škole zabrat, aby měli žáci šanci zlepšit si na poslední chvíli vysvědčení. „Je dobré nesoustředit se na samotný výsledek, ale na to, jestli jsem pro něj udělal maximum," radí psycholožka Barbora Downes dětem, jak v sobě probudit motivaci. Jinak budou zavaleny strachem a nervozitou. Pro děti Praha 0:10 6. června 2022

Nepříjemné pocity a obavy často plynou z toho, že se děti snaží ne pro sebe, ale pro někoho jiného. Třeba kvůli rodičům, aby potomkům nevynadali za špatnou známku. Podle psycholožky to ale není ten správný důvod a cíl snažení.

Vysvědčení se blíží a tlak na zlepšení známek roste. Pozor na strach ze selhání, varuje psycholožka

„Vždycky nám záleží na tom, co tomu řeknou druzí a zejména rodiče. Ale pro cestu k lepšímu výsledku je dobré si říci: Udělám to pro sebe, abych měl nebo měla JÁ dobrý pocit,“ vzkazuje Downes v Klubu Rádia Junior.



Chybami se člověk učí, opravdu



Co když to ale děti zkusí a ono to nevyjde? Může to vést k tomu, že se děti ani nezačnou snažit a raději se smíří se špatnou variantou – například známkou. „Strach ze selhání způsobuje, že člověk vzdá něco předem a radši se do toho vůbec nepustí,“ varuje psycholožka.

„I když se do toho pustím a ono to nevyjde, tak vždycky z toho získáme nějakou zkušenost, která nám pak bude k užitku. Příště budeme vědět, třeba jak si to lépe rozvrhnout a co potřebujeme, abychom se mohli lépe učit,“ obrací se k dětem Downes.



Snahy si všímají i učitelé, říká psycholožka: „Když vidí, že nám o to jde, tak na to celé taky koukají jinak.“

Ani dospělí se s pocitem selhání nevyrovnávají snadno, uznává Downes a upozorňuje: „Ti nejúspěšnější lidé se ale z toho, když se jim něco nepovede, takzvaně nesloží. Nenechali se odradit. Řekli si, že tohle nejde, a zkusili něco jiného. Selhání zažije každý, ale ti, kdo se z toho nepoloží a budou to dál zkoušet, dojdou nejdál.“



Jak mají děti zjistit, kdy se jim nejlépe učí? Jak se naučit zvládat stres ze špatných známek? Dětem radí na Rádiu Junior psycholožka Barbora Downes.