Děti z dětského domova pomáhají. Po cestě na kolech k Baltu vybraly 200 tisíc korun

Ježíškova vnoučata dál plní přání seniorů. A někdy pomáhají i ti, kteří sami pomoc potřebují. Pětice dětí z dětského domova v Tuchlově na Teplicku se vydala na 550 kilometrů dlouhou cestu na kole k Baltskému moři. Pod dohledem triatlonisty a filantropa Tomáše Slavaty tam dojely, a díky této cestě vybraly i peníze na pomoc seniorům a handicapovaným. Dvě seniorky pak pozvali do Prahy na představení souboru Cirk La Putyka. Tuchlov/Bystřany 15:08 21. září 2018

Devadesátiletá Anna a její kolegyně Alena z domova pro seniory v Bystřanech na Teplicku vyrazily do divadla po dvou nebo třech letech. Výlet do Prahy na představení Batacchio si tak velmi užily. „Moc, moc hezké,“ pochvalují si. „Krásné, úžasné,“ dodávají.

O to větší mohly mít radost, že jim po představení triatlonista a filantrop Tomáš Slavata společně s dětmi z dětského domova v Tuchlově předali šek na 100 tisíc korun. Dalších 100 tisíc dostal Miloš Císař na vybavení své dílny, kde se vyrábí speciální kola pro handicapované děti.

Na kolech k Baltskému moři

Děti z Tuchlova v červnu vyrazily na pětidenní cestu na kolech k Baltskému moři. Peníze pro seniory z Bystřan po tu dobu vybíraly v crowdfundingové kampani.

„Navázali jsme na Dětský domov Krompach, který jel minulý rok. Takže letos to byla cesta k Baltu volume 2. Chtěli jsme ji podniknout, abychom ukázali, že děti z dětského domova nejsou jen ty, které mají nataženou ruku a jenom dostávají, ale mohou i pomoct,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel tuchlovského dětského domova Jan Blažek.

„Děti nejdřív žadonily, že pojedou k Baltu. Po prvním nebo druhém dnu už ale žadonily, aby tam byly a nemusely nasedat na kolo,“ doplňuje.

„Až na některé kopce nebo protivítr se jelo celkem dobře. Měli jsme ale i pár defektů,“ směje se Nikola. „Byl to dobrý pocit, že jsme udělali dobrou věc pro někoho, kdo to také potřebuje. Že nejsme sami, kdo něco potřebuje,“ podotýká.

‚Radost, že o něčem rozhodly samy‘

„Parta byla úžasná a děti to od začátku až do konce hodně vnímaly, když jsem jim říkal, kolik už je na účtu. Když už druhý den bylo na účtu 48 tisíc, tak na dětech byla vidět radost, že na tom mají podíl, že o něčem dokázaly rozhodnout i ony samy,“ popisuje pro Radiožurnál Tomáš Slavata, který Cestu k Baltu vymyslel a celou ji s dětmi i odjel.

„Je to stejné jako u Ježíškových vnoučat, kdy se snažíte zvednout mladou generaci posluchačů k tomu, aby nezapomínali na tu starou generaci a splnili jim sny. A tady se to najednou spojí všechno dohromady,“ dodává Slavata.

Devadesátiletá Anna a její kolegyně Alena nasazení dětí z tuchlovského domova po představení upřímně ocenily: „Je to úspěch a hlavně velká odvaha, že se dokázaly přihlásit, že to zvládly a že v sobě našly sílu a dokončily to, bezvadný.“

„Jsem rád, že jsem mohl alespoň takhle pomoct, když nemůžu nijak jinak. Pomůžu sportem, udělal jsem to strašně rád,“ svěřil se jeden z mladých cyklistů Josef.

Děti z dětského domova vybraly 200 tisíc korun. Pomohly seniorům a handicapovaným | Zdroj: Dětský domov Tuchlov