Dětské skupiny mohou pomoci s málo místy ve školkách. Kapacity ale nelze navýšit ze dne na den

Podle návrhu novely, kterou představilo ministerstvo práce a sociálních věcí, mají tříleté děti nárok na místo ve spádové školce. To by měly zajistit obce, mimo jiné i prostřednictvím dětských skupin, jejichž rozvoj návrh umožňuje. Nezvyšují se tím místa přímo ve školkách, ale rozšiřuje to možnosti pro rodiče s děti v předškolním věku. PRO A PROTI Praha 22:23 15. srpna 2023

Vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová přiznává, že předkládaná novela zákona o dětských skupinách samotný počet míst v mateřských školách nevyřeší.

„Neřeší totiž zvýšení počtu míst v předškolních zařízeních, ale rozšiřuje povinnost obcí, kterou mají už od roku 2018. To znamená zajistit dostatečný počet míst pro děti od tří let v předškolních zařízeních, konkrétně v mateřských školách. A tuto možnost rozšiřujeme o dětské skupiny,“ říká Odstrčilová.

Rychlé navýšení není možné

Místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseku na Kolínsku Pavel Drahovzal s ministerstvem souhlasí v tom, že je podle něj nutné kapacity předškolních zařízení posílit.

„Na druhou stranu je to ale záležitost demografického vývoje, stavebních možností a finančních příležitosti, které města a obce mají. Ze dne na den, z roku na rok kapacitu předškolních zařízení nezvednete o desítky tisíc tak, jak avizuje ministerstvo. Není reálné, aby k tomu došlo. Není to v silách měst, obcí ani státu. Toto je věc, která se má řešit dlouhodobě, a rozhodně k tomu nepomůže to, že to stát direktivně nařídí,“ míní Drahovzal.

Svaz měst a obcí přitom mluví o tom, že v Česku celkově chybí zhruba 40 tisíc míst v předškolních zařízeních. Přestože novela samotný počet míst přímo neřeší, podle Odstrčilové by měla především rozšiřovat prostor pro děti, které mohou být dočasně umístěny do dětských skupin.

„Rozhodně nenahradíme všech 40 tisíc míst, ale část z nich by touto novelou mohla být kompenzována,“ říká Odstrčilová.

Další cestou by podle ní mohly být i finance z Národního plánu obnovy, které by mohly pomoct vytvořit až osm tisíc míst v rámci dětských skupin.

Více možností navýšení kapacity

„Přicházíme s variantou, která je doplňková pro děti od tří let, a to ve dvou případech: když je nedostatek míst v mateřských školkách a pokud nejsou uspokojeny potřeby u dětí 3+, a to ve dvou situacích: když je dítě v tzv. přechodovém roku anebo je tam dočasná, krátkodobá potřeba navýšení,“ vysvětluje Odstrčilová.

Drahovzal však upřesňuje, že obce mají povinnost přijímat čtyřleté děti a zpravidla tříleté, pokud to dovoluje kapacita zařízení.

„V návrhu, který předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí spolu v gesci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je uvedena povinnost přijmout tříleté dítě do mateřské školy nebo povinnost obce zajistit místo v dětské skupině, která je institucionalizovaná. Jde o jinou kategorii dětské skupiny, která bude mít jiné kvalitativní nároky na zřízení a provoz,“ namítá Drahovzal.

Ministerstvo totiž pracuje ještě s formou tzv. sousedské dětské skupiny, kterou však vnímá jako nízkoprahovou možnost zajištění péče o děti.

„Nepředpokládáme, že to bude většinově, bude to opravdu velmi doplňkově a spíše předpokládáme, že to je i na základě zkušenosti ze zahraničí, kde je tento nástroj využíván v předškolní péči o děti jen mezi lidmi, kteří se navzájem znají, a je to velmi dočasný nástroj, který využívají zhruba po dobu jednoho roku,“ upřesňuje Odstrčilová.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.