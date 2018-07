Osobní trenér Radek Laci: Hlavním problémem dětí v dětských domovech je jejich neinformovanost

„Své biologické rodiče jsem nikdy nepoznal,“ přiznává v rozhovoru Radek Laci. Svou rodinou se ale netrápí.

„Když jste dítě, které potřebuje mámu a sociální kontakt, který tam není, časem se s tím vyrovnáte a žijete sám za sebe, najdete si kvalitní přátele, kteří rodinu mohou do velké míry nahradit,“ vypráví.

Přesto Laci připouští, že život v pseudonaději byl bezútěšný. „Zlomilo se to, když jsem začal studovat vysokou. Všechno jsem to v sobě vyčistil a uvědomil si reálný fakt, že se mohlo stát cokoli, jestli se o mě máma nebyla schopná postarat, nebo jestli byly jiné důvody, bral jsem to tak, že je to součást života,“ vzpomíná Laci.

V kojeneckém ústavu v Lounech žil až do šesti let. Pak byl přesunut do dětského domova v České Lípě. Na ten vzpomíná Laci jako na obrovskou zkušenost.

„Zjistíte, co chcete, nebo nechcete. Systém dětských domovů je složitý, zastaralý.“

Život v dětském domově

„Dítě nemá čas samo na sebe. Nemohli jsme chodit na vycházky, museli jsme být na zahradě. Socializace s okolním světem nebyla, nemohli jsme se rozvíjet. Jsem rád, že se dnes dětské domovy ubírají správným směrem,“ popisuje prostředí v dětských domovech osobní trenér Radek Laci.

Řešením nebyla pro Laciho ani dvouletá pěstounská péče.

„Problém byl v celkovém nepochopení se. Potřeboval jsem se víc rozvíjet a cítil jsem, že můj život byl ubíraný jiným směrem. V dětském domově jsem vyrůstal v tom, že musím být vděčný, když si nás rodiče vezmou. Být vděčný byla základní hodnota.“

Podle Laciho je důležitá větší informovanost dětí z dětského domova o pěstounské péči. Co si pod tím vlastně představit? Přestože jsou vztahy v dětském domově napjatější, děti si vytváří vazby, ze kterých jsou najednou vytrženi.

Dalším problémem v dětských domovech je neinformovanost dětí o možnosti výběru vysoké školy, hledání identity a izolovanost.

„Dětské domovy jsou často odříznuty od civilizace. Je to jako inkubátor, svět uvnitř jiného světa,” vysvětluje.