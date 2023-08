V Ústeckém kraji je celkově 17 dětských domovů, které mají téměř naplněnou kapacitu. Vyplývá to z dat ministerstva školství i Ústeckého kraje. Domovy proto třeba nejsou připravené přijímat větší rodinné skupiny, a tak děti často musí do zařízení v krajích okolních. To pak ale dělá problémy jejich rodinám, které by měly snahu je alespoň občas navštívit. Ústí nad Labem 21:30 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecký kraj je navíc krajem s daleko největším počtem dětí v dětských domovech, následuje kraj Moravskoslezský, který má ale o 400 000 obyvatel víc (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Dvě Karolínky a Nelinka z dětského domova v Krásné Lípě na Děčínsku zrovna přijely z Chorvatska, teď si krátí čekání na odjezd na tábor různými stolními hrami.

Dětské domovy v Ústeckém kraji jsou často plné. Děti pak musí posílat do sousedních krajů

„Teď máme pár dní na to, aby se tu děti znovu aklimatizovaly tady na to počasí, pak zas balíme kufry a vyrážíme do Poslova mlýna. Pak už bude následovat příprava na školní rok,“ vysvětluje vedoucí vychovatelka Ilona Šenkorová a dodává: „Děti z dětských domovů přes prázdniny v podstatě dělají to, jako ty, které jsou doma. Jezdí také hodně k rodičům na pobyty.“

Jindy rušný dětský domov je teď o prázdninách celkem klidné místo. Ani ne za týden už to tady zase bude hučet jako ve včelím úlu – kapacitu dětí tady mají naplněnou.

„Do dětského domova nám volají sociální pracovnice téměř denně. Potřebují volná místa pro děti, ale bohužel je z důvodů obsazené kapacity jim nemůžeme vyhovět,“ potvrzuje ředitelka zařízení Sofie Wernerová Dimitrovová.

„Máme v dětských domovech kapacitu asi 770 míst, přitom z 95 procent jsou lůžka dlouhodobě obsazená,“ shrnuje Roman Kovář, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje.

„Ta neobsazená jsou v podstatě rezervovaná pro děti, o kterých víme od orgánů sociálně právní ochrany dětí, že budou do dětských domovů umístěna. Z našeho kraje se děti umísťují také do dětských domovů v jiných krajích – například do Libereckého,“ dodává Kovář.

Problém je pak podle něj najít větší rodinné skupině z Ústeckého kraje umístění v lokálním ústavním zařízení. Ústecký kraj je navíc krajem s daleko největším počtem dětí v dětských domovech, následuje kraj Moravskoslezský, který má ale o 400 000 obyvatel víc.