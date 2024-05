Dětský psychiatr: Chtít po nás koncepci je od politiků zdržovací taktika. Situace se násobně zhoršila

Víc psychologů, víc psychiatrů, víc lůžek, slibuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Odborná společnost by mu měla do několika týdnů předložit koncepci rozvoje dětské psychiatrické péče. „Když jsme se inspirovali v těch dřívějších, tak ty základní požadavky vůči ministerstvu a pojišťovnám byly stejné nebo podobné. Nestalo se nic a mezitím se situace mnohonásobně zhoršila,“ upozorňuje psychiatr Tomáš Havelka v pořadu Interview Plus. Interview Plus Praha 6:21 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokoj v Dětské psychiatrické nemocnici v Lounech | Foto: Anna Košlerová | Zdroj: Český rozhlas

„K zásadním věcem, které je potřeba dělat, tu koncepci nepotřebujeme. Řeknu to nehezky, ale na rovinu: to, že po nás nějaký politik chce koncepci, je z velké části nebo úplně zdržovací taktika. Když chcete koncepci po lékařích, což je takový zodpovědný stav, tak víte, že to neudělají ze dne na den, protože to chtějí mít vše v pořádku. A pak máte za rohem volby a z koncepce se neudělá nic,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Tomáš Havelka, primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě

Předseda asociace dětské a dorostové psychiatrie ministrovi zdravotnictví připomíná jeho loňský slib na vznik až 150 nových akutních lůžek.

„Kdyby jich vzniklo 20 až 40, dejme tomu. Já ale upřímně nevím ani o jednom,“ uvádí s tím, že akutní lůžka úplně chybí v Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském a Jihočeském kraji.

Tucet dětí každý měsíc hledá na Vysočině pomoc psychiatra. Lékaři nejsou, čekací lhůty se prodlužují Číst článek

Stěžuje si i na minimální podporu dětské psychiatrie ze strany ministerstva, které prý obor neřadí mezi prioritní a podle toho jednají i pojišťovny.

S péčí o pacienty starší 15 let sice mohou pomáhat psychiatři pro dospělé, ovšem ani oni rozhodně nemají nouzi o pacienty a práce s dětmi je navíc výrazně náročnější.

Léčba i prevence

Havelka je primářem dětské psychiatrie v nemocnici v Havlíčkově Brodě, kde prý stále hledají lékaře i absolventy lékařských fakult bez praxe, protože jde o jedno z velkých školicích pracovišť.

Zájem studentů o obor se podle něj zvýšil díky pandemii covidu a medializaci s ní spojených psychických problémů u mladých.

„Dětská psychiatrie je velmi zajímavý obor a efektivita léčby je velmi vysoká. Zájemců přibývá, bohužel mnozí do oboru nakonec nenastoupí a odcházejí buď na psychiatrii pro dospělé, nebo do úplně jiného oboru,“ popisuje s tím, že roli hrají i špatné technické a personální podmínky na pracovištích, kde chybí lidé.

Konec mříží a zápachu? Ministerstvo jedná o opravách dětské psychiatrie v Lounech Číst článek

Za nezbytnou považuje Havelka spolupráci s dětskými psychoterapeuty a psychology, kteří působí například na školách. Vedle toho se ale vymezuje proti směšování léčby a prevence.

„V rámci reformy psychiatrie se o duševních nemocech začalo mluvit jako o duševním zdraví a my začali být stavěni do role preventistů a objevovaly se naivní názory, že když bude dostatečná prevence, nebude duševních chorob,“ podotýká.

„U některých nemocí tušíme prevenci, ale nevíme, jak by měla být zacílená. A u jiných víme, že neexistuje. Nedokážu si představit, jak bychom měli prevencí snížit narůstající počet poruch příjmu potravy nebo dětí s autismem a schizofrenií,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.