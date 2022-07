Dětských táborů se letos účastní i uprchlíci z Ukrajiny. Problém ale představuje jazyková bariéra

Stany s podsadou, ranní nástupy, večerní táboráky, oddíloví vedoucí – to jsou zkrátka letní dětské tábory. Každoročně se jich účastní tisíce dětí. Letos jsou mezi nimi i děti z Ukrajiny, které do Česka utekly před válkou se svými rodiči. Na druhý turnus tábora Barrandov u Miřetína v Pardubickém kraji vyrazili dva kluci z Donbasu i s maminkou. Reportáž Praha 11:40 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odhadů největších organizátorů vyrazí přes léto na tábor stovky dětí uprchlíků z Ukrajiny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Osmiletý Artem myslí na svého papouška, který zůstal doma na Ukrajině. Těší se, že mu ho po válce přiveze táta, který musel na Ukrajině zůstat také. V Česku je Artem s mámou Annou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dětských táborů se letos účastní i uprchlíci z Ukrajiny

„Dcera lidí, u kterých bydlí, s námi jezdí na tábor Barrandov jako zdravotnice a nabídla jim, aby léto strávili s námi tady mezi kamarády,“ říká vedoucí tábora Radan Kukal. Artemův mladší bratr, šestiletý Jehor, se opodál snaží vyhrabat velký kámen, který vyčnívá ze země na táborovém hřišti.

„Chybí jim chlapi, takže objímají a pusinkují všechny kluky, co jsou tu jako vedoucí. Touží po pozornosti a touží po lásce,“ líčí Radan Kukal, kterému tady nikdo neřekne jinak než Ježek.

Jazyková bariéra

Jehor a Artem jeli na tábor s tím, že se domluví česky. Jenže pak se ukázalo, že česky neumí. To chod tábora komplikuje, přiznává oddílová vedoucí Markéta, které všichni říkají Maki.

Sociolog Prokop: Musíme zastropovat množství dětí cizinců ve třídách. Hrozí segregace Číst článek

„Ze začátku jsem si říkala, že to zvládnu, ale pak jsem zjistila, že to tak jednoduché není. Potřebovala jsem se věnovat svému oddílu a do toho jsem musela běhat za nimi, abych je nějakým způsobem naučila náš řád a jak to tady chodí. Následně museli stáhnout i jejich maminku z kuchyně, která tam pomáhala. Teď je od rána do večera se mnou a stará se o ně,“ vysvětluje Markéta.

Artem se kvůli jazykové bariéře ani nezúčastnil celotáborové hry, dodává Radan Kukal.

„Děti během ní musí spolupracovat. Mohlo by to dospět k tomu, co nechceme – že by ho děti přestaly mít rádi, protože jim všechno kazí, byť nechtěně, protože nerozumí. To je případ dnešního dopoledne, kdy s maminkou sedí u ohniště a má tam nějakou jinou činnost,“ popisuje.

Rodině se na táboře moc líbí, říká Anna. Během svého pobytu se v něm učí i česky.

Podle odhadů největších organizátorů vyrazí přes léto na tábor stovky dětí uprchlíků z Ukrajiny. Například se skauty pojede do přírody asi sto ukrajinských chlapců a děvčat.

Organizace YMCA chystá táborové pobyty pro asi 85 malých běženců. Obě organizace pobyt ukrajinských uprchlíků financují z dobročinných sbírek. Výrazně větší zájem mají ukrajinské děti o příměstské tábory, kde tráví den a večer se vracejí domů.