Rodina Adély se dostala před několika lety do těžké situace. Maminka onemocněla rakovinou. Vedle léčby museli rodiče řešit také to, jak najednou vyjdou s jedním platem. Adéla narazila na takzvané retrostipendium od organizace Člověk v tísni, které jí celou situaci ulehčuje. dobrý den radiožurnálu Olomouc 7:00 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měsíčně dostává studentka od organizace Člověk v tísni 1500 korun | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

„Mně o programu řekla kamarádka, která v něm už byla,“ začíná vyprávění drobná tmavovláska Adéla z Moravy. „Bylo to v době, kdy moje máma dostala rakovinu. Táta nebyl schopný platit všechno, co bylo potřeba, což zahrnuje i moje školné,” vysvětluje studentka maturitního oboru kadeřnice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Devatenáctiletá středoškolačka Adéla: Stipendium mi pomáhá od doby, co máma těžce onemocněla

Má sen si otevřít vlastní kadeřnický salon nebo být účetní. „Příští rok budu maturovat. Ve škole mě nejvíc baví matematika, protože mi jde. A taky účetnictví. Chtěla bych si udělat účetnický kurz,” usmívá se Adéla.

Pravidelná měsíční podpora

Měsíčně dostává studentka od organizace Člověk v tísni 1500 korun. „Já ze stipendia platím školné a všechny věci do školy. Takže z rodinného rozpočtu zbývá víc peněz pro rodinu a moji sestru,“ upřesňuje Adéla. Dál chodí na brigády, ale zůstane jí čas i na učení. „Kdybych neměla stipendium, rozhodně bych musela víc chodit na brigády a shánět si ty peníze jinak. Tohle mi dost ulehčuje život a mám i víc času na to učení.“



Adéla je v programu Člověka v tísni dva roky a stipendium ji motivuje. „Čím lepší budu mít známky, tím víc dostanu a tím víc pomůžu rodině. O stipendium můžu i úplně přijít a to v situaci, když bych měla hodně špatné známky.“



Výdaje spojené se školou

Adéla využívá retrostipendijní program od Člověka v tísni. Tereza Sachrová z neziskové organizace říká, že se měsíční částka pohybuje od 1000 do 1500 korun.

„Slovo retro tady znamená to, že se vyplácí zpětně klientům, kteří jsou pod naší organizací. Proplácíme výdaje spojené se vzděláváním, takže studijní pomůcky, věci spojené s doučováním nebo se samostudiem doma, i třeba Wi-Fi nebo to můžou být i jízdenky kvůli cestě do školy nebo na praxe,“ popisuje.

Tereza Sachrová z Člověka v tísni | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Tereza Sachrová z Člověka v tísni | Foto: Barbora Taševská | Zdroj: Český rozhlas

Studenti musí dokládat účtenky, aby bylo jasné, na co peníze použili. Retrostipendium pobírají mladí studující lidé od 14 do 26 let, kteří se dostanou do tíživé situace. „Většinou se to týká například nízkých příjmů v rodině, obecně špatné sociální situace nebo nízkého vzdělání rodičů,“ upřesňuje pracovnice organizace Tereza Sachrová. Má na starosti práci s mladistvými a rodinou v rámci sociálních a vzdělávacích programů.

„Klientů máme hodně a je radost se dívat na to, jak jsou motivovaní. Ta pomoc a podpora organizace Člověk v tísni je různá. Konkrétně tato stipendia jsou určena především na vzdělávání a zlepšení podmínek ke vzdělávání klientů,“ uzavírá.

Dobrý den Radiožurnálu Unikátní projekt spojující dárce, nadační fondy, sbírkové projekty i charitativní organizace. Lidi, kteří pomáhají, a ty, jež právě teď pomoc potřebují. Během 24 hodin speciálního vysílání z pražských Jatek 78 se ve studiu vystřídají desítky hostů, to vše za doprovodu hudebních hvězd. Představí se třeba Zdeněk Svěrák, Mikýř, Aneta Langerová, Mirai, Lucie Bílá, Xindl X, Jelen, Pokáč, Lukefry, Jakub Voráček nebo manželé Vlčkovi. Poslouchejte 12. dubna od 10 hodin na Radiožurnálu nebo sledujte videostream na iROZHLAS.cz. Součástí projektu je sbírka, jejíž výtěžek půjde na dvanáct charitativních organizací a jejich projekty podporující mladé lidi, kteří mají start do života složitější než ostatní. Všechny reportáže o jednotlivých organizacích si můžete přečíst a poslechnout ZDE.