Když nepodpoříme média plošně, tak posílí ta spojená s podnikateli s politickými zájmy, varuje Šlerka

„Situace médií je prostě špatná a my potřebujeme kvalitní média. Tak pojďme vymyslet nějaký rámec podpory. Třeba nulové DPH, které je celkem běžné v západní Evropě,“ navrhuje Josef Šlerka, sémiotik a šéf Studia nových médií na Univerzitě Karlově. V pořadu Jak to vidí na Dvojce také upozorňuje: „Myslím, že ve skutečnosti neexistuje politická vůle systematicky řešit problematiku spojenou s vlivovými operacemi zahraničních aktérů v Česku“ Rozhovor Praha 22:36 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situace médií je prostě špatná a my potřebujeme kvalitní média, tvrdí Josef Šlerka | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Podcast Vinohradská 12

Vláda zrušila funkci zmocněnce pro média a dezinformace. Ukončila spolupráci s Michalem Klímou, který tuto funkci zastával necelý rok. Agendu dezinformací od něj převezme poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Proč funkce zmocněnce pro média vznikla a proč tak rychle zanikla?

Jak já to vidím zvenku, tak si myslím, že vznikla, protože existují problémy, které je zapotřebí řešit. Ať je to problematika dezinformací, jejich společenského vlivu, problematika podpory médií anebo otázka strategické komunikace státu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: analytik sociálních dat Josef Šlerka. Moderuje Zita Senková

A zároveň neexistuje žádná odvaha na straně vlády to skutečně řešit.

Když se spojí tyto dvě věci dohromady, tak založíte úřad a pak zjistíte, že ten úřad dělá něco, co není v souladu s tím, co si myslíte, tak ho prostě zrušíte.

Mám v mnoha ohledech výtky vůči tomu, co Michal Klíma, se kterým se znám roky, navrhoval. Ale ten problém existuje a bude existovat dál. Vyřešit to tím, že strčím hlavu do písku a část agendy převedu pod člověka, který už teď má práce nad hlavu, to není řešení.

Vláda zrušila funkci vládního zmocněnce pro média Klímy. Agendu dezinformací převezme poradce Pojar Číst článek

Co bude s agendou zmocněnce pro média a dezinformace?

Těžko říct. Já myslím, že ve skutečnosti neexistuje politická vůle skutečně nějak systematicky řešit problematiku spojenou s vlivovými operacemi zahraničních aktérů.

Ale pak je tady ten balík, který se jmenuje podpora médií a stav médií v České republice. Michal Klíma, nakolik jsem tomu rozuměl, navrhoval cosi jako obdobu Státního fondu kultury, nějakou instituci, která by dávala dotace médiím.

Nemyslím si, že to je dobré řešení a hovořili jsme o tom spolu.

Umím si představit jako řešení, že by třeba bylo nulové DPH pro média. Myslím, že je důležité média v tuto chvíli plošně podpořit, protože jejich situace je špatná.

Vstupuje to toho otázka ekonomická, to znamená současná krize, hrozba zvýšení DPH pro některé položky spojené s médii, nástup technologií AI, které je ohrožuje, fakt, že Unie vydavatelů zabránila dohodě s technickými platformami na placení.

Vláda tají plán proti dezinformacím. ‚Podíleli se na něm odborníci,‘ tvrdí, jejich jména ale nezná Číst článek

Situace médií je prostě špatná a my potřebujeme kvalitní média. Tak pojďme vymyslet nějaký rámec podpory. Třeba to nulové DPH, které je celkem běžné v západní Evropě.

Ale pojďme to nějak řešit, netvařme se, že to vyřešíme tím, že to nebudeme řešit. Protože to pak povede k posílení jenom těch největších vydavatelských domů, které jsou spojeny s lidmi, kteří mají vlastní politickou agendu, ať jde o podnikatele Křetínského nebo o kohokoliv dalšího.

V čí kompetenci by měl být tento plán, jak podporovat média? Kdo by se tím měl zabývat?

Myslím, že ten samostatný úřad měl jednu výhodu, že se mohl soustředit na jednu věc. Přirozeným hráčem by v tomto mělo být ministerstvo kultury.

Populismus a ohrožení lidé

Shodou okolností ve stejný den, kdy česká vláda zrušila místo vládního zmocněnce pro média a dezinformace, zveřejnil The Guardian článek o skupině vedené bývalým členem speciálních izraelských jednotek, která se nechala najímat na dezinformační, diskreditační práci v desítkách předvolebních kampaní po celém světě.

To je strašně zajímavý případ, na jehož odhalení se podíleli OCCRP, což je organizace, které je členem České centrum pro investigativní žurnalistiku.

Kreml zřejmě platil evropským politikům, aby byli vstřícnější k Rusku. Byl mezi nimi i český komunista Číst článek

Podařilo se jim ukázat, jak vypadá kompletní služba, kterou ta firma nabízela. Zároveň není úplně jasné, jaké byly ty konkrétní vlivy. A ukazuje se, že existuje cosi jako trh s těmito špinavými operacemi. Mě by vlastně vůbec nepřekvapilo, kdybychom i v prostředí střední Evropy viděly firmy, které operují v podobném modu.

Ostatně během předvolební kampaně prezidentské volby se šířily různé dezinformace, zejména kolem Petra Pavla, třeba že zemřel. Co vlastně dělat s touto dezinformační scénou?

Myslím, že to nejde vyřešit jednou věcí. Je zapotřebí soustředit se na jedné straně na vlastní analýzy a pojmenování těch problematických míst. Je zapotřebí aktivně zjišťovat, ve kterých místech má společnost slabiny. Protože když to budeme vědět včas, tak se můžeme zaměřit na jejich obranu.

Myslím, že je tady prostor pro zpravodajské služby a další instituce, které by identifikovaly tyto problémy.

‚Ztratili jsme chuť dál bojovat.‘ Internetoví giganti polevují v tažení proti dezinformacím Číst článek

A pak je tam jeden celý velký balík, který se jmenuje „lidé, kteří se cítí ohroženi a mají pocit nejistoty“. Přestávají rozumět světu, mají pocit, že jejich identita skončí, neví, co budou dělat příští týden, za co budou nakupovat.

Takže zaměřit se na tuto skupinu lidí, která je ohrožena měnícím se světem nejvíc a která je podle celé řady výzkumů právě tou, která je nejvíc náchylná k tomu, aby tomu podlehla.

Tango se tančí ve dvou. Jedna věc jsou informační operace, populismus. A druhá věc je, jakým způsobem společnost reálně funguje.

Já si vlastně myslím, že prezidentská volba ukázala, že česká společnost má do značné míry už vybudovanou vrstvu odolnosti vůči primitivním manipulativním technikám.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.