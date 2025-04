Díky stipendiu budu vedle klavíristy i vystudovaný ladič, říká nevidomý Karel Leskovec

Karel Leskovec z jižních Čech je od narození absolutně nevidomý a má i sluchové postižení. Hudebního talentu si jeho rodiče všimli velmi brzy a Karel začal už v dětství sbírat nejrůznější ocenění. Dnes je mu 25 let a díky stipendiu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové studuje druhý rok v Praze ladění klavíru. Dobrý den Radiožurnálu Praha 7:00 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Leskovec už ve dvou letech začal hrát na malé elektrické pianko | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Už ve dvou letech jsem začal hrát na malé elektrické pianko. Rodiče tak zjistili, že mám hudební talent a v pěti letech mě přihlásili na zobcovou flétnu,“ začíná v budově pražské Deylovy střední školy a konzervatoře vyprávění Karel Leskovec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Veroniky Hlaváčové s Karlem Leskovcem

Na očích má černé sluneční brýle, je od narození zcela nevidomý. „Odmala mám k tomu ještě sluchový hendikep a to středně těžkou nedoslýchavost. Ale i přesto mám hudební sluch.“ Karel je vystudovaný klavírista, hraje také na akordeon, flétnu a baví ho zpěv.

Talent z jižních Čech

Doma v malé obci Hvožďany u Vodňan má Karel Leskovec desítky diplomů a ocenění. Sbírá je od základní školy. „Jsem pyšný třeba na první místo v Novohradské flétně, to byl rok 2011. Získal jsem také Zlatý oříšek pro nejšikovnější děti. Dařilo se mi i na soutěži s názvem Jihočeský zvonek. Mám plno cen v rámci základní umělecké školy. Jsem rád, že mám takové zkušenosti,“ usmívá se Karel, který nosí na krku na řetízku symbolický houslový klíč. Hudbu miluje.

Karel Leskovec na řetízku nosí symbolický houslový klíč | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Karel Leskovec na řetízku nosí symbolický houslový klíč | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Když se Karel rozhoduje, co by mohl zahrát jako ukázku na klavír, napadá ho vlastní skladba. Složil ji před čtyřmi lety pro svou přítelkyni. „Je to taková moje vlastní improvizace v Es dur. To je krásná a hlavně moje oblíbená tónina,“ vysvětluje student Karel, který hraje na klavír rád klasiku, ale i jazz, pop nebo bigbít.

Ladičem klavíru díky nadaci

Aktuálně je studentem druhého ročníku oboru Ladění klavírů a příbuzných nástrojů na Konzervatoři a střední škole Jana Deyla. Vedle klavíru bude umět ladit také spinet a cembalo. V Praze bydlí na internátu a bez stipendia by si studium mohl těžko dovolit.

„To ladění klavíru je taková doplňková činnost k tomu, že hraji na klavír. To stipendium od Výboru dobré vůle má pro mě velice přínosný význam. Finanční podpora je pro mě dost podstatná,“ říká vděčně Karel Leskovec. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové platí stipendia studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo se zdravotním handicapem.

0:50 Dvanáctiletý Samuel z dětského domova: Obrovská vlna reakcí mě dostala. Čtu stovky vzkazů Číst článek

„Ladění klavíru mě hodně baví, i když je to někdy dost těžké. Nejdřív se začíná takzvanými chóry, kdy se ladí každý tón zvlášť tak, aby byl co nejčistší. Pak se jde na sled tónů,“ milovník hudby také zaujatě vysvětluje, že některé klavíry se ladí častěji, jiné méně často.

25letý Karel Leskovec se snaží vedle studia i pracovat. Učí na klavír v Domě dětí a mládeže a také chodí dvakrát v týdnu hrát hostům do pražského hotelu na Starém Městě. „Každé úterý a čtvrtek odpoledne chodím vyhrávat. Třeba včera jsem zažil i potlesk, ale není to obvyklé. Lidé v hotelech moc netleskají a tak to má být,“ usmívá se talentovaný Karel Leskovec.

Dobrý den Radiožurnálu Unikátní projekt spojující dárce, nadační fondy, sbírkové projekty i charitativní organizace. Lidi, kteří pomáhají, a ty, jež právě teď pomoc potřebují. Během 24 hodin speciálního vysílání z pražských Jatek 78 se ve studiu vystřídají desítky hostů, to vše za doprovodu hudebních hvězd. Představí se třeba Zdeněk Svěrák, Mikýř, Aneta Langerová, Mirai, Lucie Bílá, Xindl X, Jelen, Pokáč, Lukefry, Jakub Voráček nebo manželé Vlčkovi. Poslouchejte 12. dubna od 10 hodin na Radiožurnálu nebo sledujte videostream na iROZHLAS.cz. Součástí projektu je sbírka, jejíž výtěžek půjde na dvanáct charitativních organizací a jejich projekty podporující mladé lidi, kteří mají start do života složitější než ostatní. Všechny reportáže o jednotlivých organizacích si můžete přečíst a poslechnout ZDE.