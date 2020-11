Lehčí bylo techniku získat než s ní pracovat, říkají učitelé k distanční výuce. Pomoc nabízí webináře

Výuku na dálku v současné době komplikují hlavně nedostatečné znalosti učitelů a dětí pro práci s počítačem. Na jaře přitom bylo hlavním problémem špatné technické vybavení žáků a pedagogů. Při prvním zavření škol nemělo podle školní inspekce online připojení až 250 tisíc dětí. Pomohly ale státní dotace pro školy přes 1,25 miliardy korun, charitativní sbírky i firmy a obce, díky kterým mají mnohé rodiny počítače nebo internet. Praha 11:12 11. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ředitelů základních škol ne všichni učitelé a žáci umí pracovat s technikou k distanční výuce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Delší prodleva mezi otázkou a odpovědí je asi to nejmenší, co online vyučování komplikuje. Horší je, když kvůli špatné kvalitě připojení není účastníkům rozumět nebo když všechny nástroje nefungují tak, jak by měly.

„Zapni a vypni mikrofon, to je vlastně jediný, co řeší první a druhá třída a paní učitelka. Děti se nesoustředí. První stupeň potřebuje absolutní péči,“ popisuje otec dvou chlapců Jiří Haramul.

Renata má doma na online výuce tři děti. Hodiny jejího syna, druháka, vypadají podobně. „Naše paní učitelka je bezvadná, zkušená, ale online výuku se také učí. Postupně vyvolává, děti se v tom ztrácí, protože se neslyší. Vznikají opravdu komické situace - například někdo přinese ukázat zvířátko, hračku, odejde na záchod. Někdy paní učitelce trvá pět minut, něž se jí podaří někoho vyvolat,“ řekla Radiožurnálu.

Také prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel školy v pražských Klánovicích Michal Černý upozorňuje na to, že ne všichni učitelé a žáci umí techniku a programy dobře ovládat. Podle něj bylo jednodušší notebooky získat, než se pak s nimi při výuce naučit pracovat.

„Sehnat železo a data nebyl až takový problém, chtělo to jen trochu energie. Horší je to přetavit v smysluplnou spolupráci, aby byli lidé schopní s tím procovat. Škola nemusí mít lidi, kteří jsou schopní výuku připravit a naučit děti a rodiče, kteří nikdy neviděli počítač, s technikou pracovat,“ uvedl Černý.

Sdílení zkušeností

Problém připouští i ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Vybavenost škol IT technikou i schopnost ji využívat je velmi rozdílná a není smazatelná během nějaké krátké chvilky,“ upozorňuje Plaga.

Podle Plagy by pomohlo, aby mezi sebou učitelé svoje zkušenosti sdíleli. Takovou službu nabízí například organizace Česko.Digital. Už v březnu začala s projektem Učíme online. Zdarma nabízí webináře, které vedou IT experti a zkušení pedagogové. Učitelům radí, jak přenést vyučování do virtuálního prostředí. Podle spoluzakladatelky projektu Evy Pavlíkové se učitelé zajímají nejen o praktické tipy, například jak používat interaktivní tabuli, ale i o to, jak žáky zaujmout.

„Učitel, kromě toho, že se soustředí na to, co má tomu žákovi sdělit, se musí soustředit na to, jestli ho všichni vnímají a reagují. Tato dynamika je pro ně úplně nová, je to nová kompetence a udržet pozornost v takovém prostředí je daleko náročnější,“ uvedla Pavlíková.

O webináře je teď velký zájem, podle Pavlíkové se jich zúčastnilo nebo si je ze záznamu pustilo skoro 20 tisíc lidí. Pomoc rodinám zase nabízejí některá nízkoprahová centra. Děti, které doma postrádají zázemí, motivaci, techniku nebo připojení, mohou do těchto zařízení docházet na doučování. Na děti, které se do online výuky nezapojují, mohou upozornit školy nebo učitelé. Pracovníci nízkoprahových center je pak kontaktují a nabídnou pomoc.